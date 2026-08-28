Nepal eleva a 538 los muertos por la riada devastadora del miércoles

Nepal ha elevado este viernes a 538 el número de fallecidos por la gigantesca riada que arrasó el pasado miércoles varias zonas del país, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de 977 personas desaparecidas. Además, tres españoles permanecen desaparecidos en Nepal, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) ha actualizado el balance y ha situado en 538 los cadáveres recuperados en territorio nepalí. El distrito de Chitwan, situado en la cuenca baja del río, concentra el mayor número de víctimas, con 221 fallecidos.

La riada se produjo el miércoles en la cuenca del río Bhote Koshi, en el norte de Nepal, después de un gigantesco desprendimiento glaciar en el Himalaya que desencadenó una avalancha de hielo, roca, barro y agua. La enorme corriente avanzó por los cauces fluviales y arrasó pueblos, carreteras, puentes e infraestructuras a su paso.

Más de 90.000 personas afectadas

La magnitud de la emergencia todavía no está completamente cuantificada. La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) estima de forma preliminar que unas 93.000 personas podrían haberse visto afectadas en Nepal, aunque advierte de que la cifra puede aumentar porque los equipos de ayuda todavía no han podido acceder a algunas de las zonas más castigadas.

"Debido a que carreteras y puentes han sido arrasados y a la interrupción de cobertura celular y de electricidad, todavía no hemos podido acceder a algunas de las zonas más afectadas", explicó desde Katmandú el representante de la FICR David Fisher.

La organización humanitaria ha advertido además de que la información disponible sigue siendo aproximada y de que numerosas personas afectadas todavía no han recibido la ayuda que necesitan.

Tres españoles desaparecidos

La Embajada de España en Nueva Delhi, junto con el Consulado General de España en Pekín, ha confirmado que se reducen a tres los españoles desaparecidos tras la riada en el norte de Nepal. Las autoridades nepalíes han confirmado que siguen la situación y continúan con las gestiones. Además, se encuentran preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó ayer de que al menos había cuatro españoles sin localizar y subrayó que no constan que haya fallecidos españoles. No obstante, pidió a los familiares de aquellos que estuviesen en el país que se pongan en contacto con ellos.

Riesgo de nuevas inundaciones

La emergencia todavía no ha terminado. El desprendimiento ha acumulado una gran cantidad de agua y escombros, lo que ha creado barreras naturales en varios cauces y mantiene el riesgo de nuevas inundaciones.

Las autoridades nepalíes han pedido a la población que se mantenga alejada de las riberas del Bhote Koshi y de las zonas bajas ante la posibilidad de nuevos desbordamientos. En el lado chino, el aumento del nivel de uno de estos lagos naturales ha obligado a extremar las precauciones durante las labores de rescate.