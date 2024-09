De México a Venezuela: todos los conflictos diplomáticos que tiene abiertos el Gobierno de España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido una actividad bastante intensa en los últimos meses debido a las crisis diplomáticas que se han abierto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y varios países.

A algunos casos más prolongados en el tiempo, como los de Marruecos y Argelia -que se iniciaron hace años-, se han sumado otros más recientes como los últimos con Venezuela, Argentina, Israel o esta misma semana, México.

Los conflictos diplomáticos del Gobierno de España

Venezuela

La crisis diplomática entre España y Venezuela aumentó a raíz de las elecciones en el país venezolano y unas palabras de Margarita Robles, quien calificó el Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura" y recordó a todos los hombres y mujeres que han tenido que "salir de su país".

José Manuel Albares trató de rebajar la tensión después, pero el paso de los días y la negativa del Consejo Nacional Electoral de publicar las actas de las mesas electorales, no hizo más que agravar la escalada de tensión entre los dos países.

Argentina

Las palabras de Javier Milei sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, sobre el caso que ahora mismo sigue su curso en la justicia, además de la visita del presidente argentino a Isabel Díaz Ayuso, hace que la crisis entre España y Argentina siga sin resolverse el día de hoy.

Al contrario, el tema se ha convertido en un cruce de reproches continuo entre Gobierno, PP y Vox. Albares incluso llegó a exigir una rectificación pública a Milei y Exteriores retiró de forma definitiva a su embajadora en el país albiceleste el pasado mes de mayo.

El propio Sánchez se pronunció al respecto y llegó a decir que "quien habló no lo hizo en nombre del pueblo argentino" y apeló a que los dos países son "hermanos y pueblo que se quieren y se respetan".

México

La crisis más reciente es la que ha tenido lugar con México después de la decisión de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión. El motivo de la no invitación se debe a que el monarca no respondió a una carta de López Obrador para pedir perdón por la conquista, según confirmó la propia Sheinbaum.

El Gobierno de España consideró "inaceptable" la actitud del Ejecutivo mexicano y, en un hecho sin precedentes, optó por no enviar a ningún representante a la toma de posesión de Sheinbaum, que tendrá lugar este 1 de octubre.

La decisión generó en esta ocasión una polémica con socios del Gobierno como Sumar o Bildu, así como Podemos. Todas estas fuerzan ya han confirmado que sí asistirán al acto en México.

Israel

Uno de los conflictos más relevantes de los últimos tiempos también ha pasado factura para nuestro país en forma de tensión diplomática. La visita de Pedro Sánchez a Israel y sus declaraciones sobre la ofensiva israelí en Gaza provocó malestar en el Ejecutivo del país.

Así, la reacción de Israel fue inmediata y tras la visita del pasado mes de noviembre de 2023, el Ministerio de Exteriores de Israel convocó al embajador de España por lo que calificó como "falsas" afirmaciones realizadas por el presidente del Gobierno e incluso Netanyahu condenó "rotundamente" la postura de Sánchez.

Esto llevó a que Exteriores también convocara a la embajadora de Israel en España y agravase el desencuentro entre los dos países, que previamente había vivido otro capítulo al acusar esta última al Ejecutivo español de alinearse con el terrorismo tipo ISIS en alusión al ataque de Hamás contra Israel.

Además, Israel reprochó al Gobierno su decisión de reconocer el Estado palestino con un vídeo en el que su ministro de Exteriores Katz mencionaba a Sánchez y le mandaba un mensaje: "Hamás le agradece su servicio".