Meta deberá pagar 15.400 millones de euros para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a las redes sociales

La multinacional tecnológica Meta se encuentra en la segunda semana de un juicio que está siendo celebrado en Oakland (California), en Estados Unidos, debido a las acusaciones de al menos 29 Estados sobre el impacto negativo de sus redes sociales en los menores. La compañía, fundada por el empresario Mark Zuckerberg, es la matriz de grandes plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger o Threads, entre otras.

Entre las mecánicas cuestionadas se encuentran la navegación sin límite por las publicaciones, las notificaciones y los sistemas de recomendación de contenido, elementos que, según los fiscales, pueden favorecer un uso prolongado y adictivo de las redes sociales.

Las 'multas' millonarias que tendrá que pagar Meta

Como parte del pacto, Meta tendrá que incorporar medidas de seguridad activadas por defecto para los menores de 18 años. Entre ellas se incluyen controles más estrictos sobre el tiempo de uso que los adolescentes no podrán desactivar, bloqueos durante la noche y el silenciamiento automático de las notificaciones durante el horario escolar.

Además de estas medidas, Meta pagará alrededor de 18.000 millones de dólares, unos 15.400 millones de euros, que serán abonados en cuotas anuales durante un periodo de diez años. El 70 % de esta cantidad, unos 12.700 millones de dólares, se destinará a los estados que participan en el acuerdo para financiar iniciativas relacionadas con la seguridad de los menores.

Por otra parte, el 30 % restante, alrededor de 5.300 millones de dólares, estará vinculado a la participación de YouTube y TikTok en la aplicación de medidas destinadas a limitar el tiempo que los menores pasan en sus plataformas. Ambas compañías deberán aportar una cantidad equivalente.

Una cantidad muy inferior a la que acordaban inicialmente los fiscales

La cifra finalmente acordada se encuentra muy lejos de los 1,4 billones de dólares que los fiscales generales estimaban inicialmente que podían reclamar a Meta. La compañía calificó entonces esa cantidad de "descabellada" y sin precedentes. El acuerdo alcanzado actualmente todavía tendrá que recibir la aprobación del juez para que pueda hacerse efectivo.

El fiscal general de California, Rob Bonta, también ha anunciado el pacto y ha señalado que el acuerdo extrajudicial asciende a 16.700 millones de dólares en el caso de su estado, al incluir además otro acuerdo alcanzado exclusivamente con Texas.

Bonta ha defendido que la investigación llevada a cabo por los fiscales generales ha demostrado que Meta "ha estado perjudicando a nuestros niños y adolescentes" y ha acusado a la compañía de fomentar la adicción a sus plataformas con el objetivo de aumentar sus beneficios.