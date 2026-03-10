Marta García Aller desvela quien sale ganando con la guerra de Irán y la subida del petróleo: "Buenas noticias para Putin"

Uno de los que más motivos tiene para celebrar este conflicto, que en solo dos semanas amenaza con poner patas arribas la economía mundial y desestabilizar, más todavía, Oriente Próximo, no es quien dice estarla ganando. Sino el que calla.

Ahora te cuento quién calla. Pero antes veamos quién dice ir ganando. Ayer, en medio de la montaña rusa bursátil y con el petróleo rondando los 100 dólares por barril durante gran parte del lunes, Trump salió a tratar de tranquilizar a los mercados. Y dijo que da la guerra "casi por terminada".

Las razones de por qué EEUU empezó esta guerra siguen sin estar claras. Tampoco lo está, por tanto, qué tiene que pasar para que termine. Los periodistas volvieron a intentar descifrar a Trump y ayer le repreguntaron si dice que la guerra en Irán está casi terminada, cómo es que su secretario de Defensa dice que 'esto es solo el principio'. "Creo que se podrían decir ambas cosas".

O sea, que Trump dice que están ganando, pero no suficiente. Que acabará pronto, pero acaba de empezar. Y que habrá mucha paz con la guerra. Es la ventaja de no tener claro el objetivo, porque puedes aferrarte al que mejor te venga en cada momento. Lo mismo para declarar la guerra que la victoria. Entre tanto, ni cambio de régimen en Irán ni paz en la región ni suministro de petróleo.

¿Entonces? ¿Quién está ganando aquí? De momento, Vladimir Putin. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán han disparado los precios del petróleo. Cuando más debilitada estaba su economía, exhausta por las sanciones occidentales y el gasto militar, EEUU e Israel le han regalado una solución a Putin para sostener su esfuerzo bélico contra Ucrania. Cuanto más caro esté el petróleo, más ingresa el Kremlin. Rusia presume ahora de ser un proveedor fiable de petróleo y gas. Y cuanto más dure la guerra en Irán, más armas dedicará EEUU a los ayatolás y menos para ayudar a Ucrania a defenderse. Y Putin sí tiene claro su objetivo.

¿Moraleja?

Sube el precio de la energía.

Buenas noticias para Putin y su economía