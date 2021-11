Joe Biden se queda dormido en plena Cumbre del Clima en Glasgow

El pasado domingo comenzó en Glasgow la Cumbre del Clima, con el objetivo de establecer algunas limitaciones y pautas para solucionar dicha crisis. Entre algunos de los momentos más comentados, se encuentra una graciosa anécdota de Joe Biden, presidente de EEUU, que no ha pasado desapercibida.

La COP26 ha recogido muchas conferencias y ruedas de prensa a las que los mandatarios internacionales han asistido, y en una de ellas Biden no ha logrado mantenerse concentrado y ha terminado durmiéndose de forma momentánea.

Así lo han captado las cámaras de los medios de comunicación, que han visto como el presidente iba cerrando los ojos poco a poco, a pesar de que tenía los brazos en cruz y se mantenía derecho. Después de 30 segundos, uno de sus asistentes se le ha acercado para comunicarle al oído un mensaje y posteriormente, ha parecido que volvía a despertar.

Biden propone destinar 11.400 millones de dólares anuales a paliar la crisis climática

Más allá de este momento, Biden ha comparecido y ha anunciado que su país "ha vuelto a la mesa" a las negociaciones climáticas, después de que su predecesor, Donald Trump, retirara al país norteamericano del Acuerdo del Clima de París y se ha comprometido a destinar desde 2024 un total de 3.000 millones de dólares anuales a la financiación de países vulnerables para ayudarles a adaptarse al incremento del nivel del mar, a las sequías, las inundaciones y otras consecuencias del calentamiento global.

Esta financiación podría ser parte de los 11.400 millones de dólares que Biden ya ha prometido para la financiación climática anual en 2024, pero que está pendiente de la aprobación anual del Congreso. En todo caso, es la primera vez que pone un precio al esfuerzo de adaptación, que es crítico en particular para los Estados insulares y otros países vulnerables, según analiza Bloomberg.

La semana pasada el mandatario estadounidense anunció la mayor inversión de la historia en su país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a una gigatoneladas en 2030, algo que aún sigue siendo una propuesta de borrador a nivel nacional después de meses de negociación.

"Sé que no ha sido el caso y por eso mi administración está trabajando de manera extraordinaria para mostrar que nuestro compromiso con la acción climática es acción, no palabras", ha defendido Biden que ha reconocido que "no hay más tiempo para quedarse atrás o para sentarse entre los indecisos" o a discutir entre unos y otros.

De ese modo, ha manifestado que los elevados precios de la energía solo subrayan la necesidad de diversificar las fuentes de electricidad y de adoptar nuevas tecnologías de energías limpias. Por ello, ha prometido esfuerzos para impulsar la financiación climática para limitar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero y ha adelantado que Estados Unidos realizará "más anuncios" durante la COP26 en materia de bosques, agricultura y metano.