Joe Biden pide la dimisión del gobernador de Nueva York por acusaciones de acoso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este martes que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería dimitir, a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York que le acusa de haber acosado sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas, entre 2013 y 2020.

"Creo que debería renunciar", dijo Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Cuomo, que pertenece al mismo partido que Biden, negó rotundamente este martes las acusaciones en su contra, e insistió en que "los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado".

La fiscal, Letitia James, dio a conocer esta mañana los frutos de una extensa investigación por parte de profesionales independientes que han determinado que Cuomo acosó a 11 mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas; creó un "clima hostil de trabajo" y tomó represalias contra al menos una de ellas por hacer públicas sus alegaciones.

Cuomo, cuya popularidad ha caído estrepitosamente tras ser encumbrado como líder de EE.UU. en la respuesta a la pandemia de covid-19, autorizó la investigación el pasado marzo, poco después de que dos antiguas asistentes alegaran que las acosó, y ha intentado restarle credibilidad desde entonces.

La Fiscalía ha obtenido 74.000 pruebas

La Fiscalía defendió hoy la trayectoria e independencia de sus investigadores, que a lo largo de cinco meses han entrevistado a 179 personas, incluidas las mujeres denunciantes, y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que "revelan una imagen perturbadora pero clara".

El gobernador infringió "leyes estatales y federales" al "acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados" entre 2013 y 2020, señaló la fiscal en una rueda de prensa para presentar el reporte, de 167 páginas.

"Ese no soy yo"

"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo", dijo Cuomo apenas dos horas después en un mensaje televisado, en el que reiteró no haber "tocado de manera inapropiada" ni haber hecho avances sexuales con ninguna mujer.

Las acusaciones más graves son de contacto físico, entre ellas la de una mujer no identificada que cita un encuentro en la mansión ejecutiva en noviembre de 2020, en el que la abrazó y supuestamente metió la mano "debajo de su blusa para agarrarle el pecho".