Jim Carrey asegura que él hubiera demandado a Will Smith por 200 millones por abofetearlo

El polémico momento vivido en la gala de los Oscar en el que Will Smith agredió a Chris Rock por haber hecho un chiste sobre el pelo de su mujer, que padece alopecia, comparándola con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott, continúa dando que hablar, tanto con comentarios en defensa del actor y en contra.

Uno de ellos es la opinión del actor Jim Carrey durante una entrevista con Gayle King en la 'CBS' sobre el bofetón y se pronuncia sobre la reacción que tuvo el público ante el acto violento.

Carrey explica que le asqueó ver al público en pie aplaudiendo y la ovación que recibió Smith. "Es una señal clara de que ya no somos el club 'cool'", ha remarcado.

Hechos por los que, 24 horas después, Will Smith se ha disculpado públicamente con Rock por la agresión a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que declaró: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué".

Y confesó sentirse "avergonzado" porque sus "acciones no fueron indicativas del hombre" que quiere ser. "No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", apuntó.

Yo si hubiera demandado a Will Smith por 200 millones de dólares

Sin embargo, Jim Carrey reconoce que él no hubiese reaccionado como lo hizo Chris Rock, que se ha negado a denunciar los hechos. Según Carrey, él hubiera demandado a Smith por "200 millones de dólares", porque "ese vídeo estará ahí para siempre, quedará para la Historia. Ese insulto se quedará ahí por mucho tiempo".

Y en cuanto a Will Smith, Jim Carrey alega que lo normal hubiera sido gritar algo desde el público, o mostrar el desacuerdo o, incluso, subir algo a Twitter, pero explica que "no tienes el derecho de subir al escenario y abofetear a alguien en la cara".

Además, considera que no fue provocado por el chiste, sino porque "Will tiene algo dentro de él frustrado" y le desea lo mejor. "No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho cosas grandes, pero no estuvo bien", sostiene.

También apunta que con esta agresión se eclipsó el momento de los demás actores que estaban en la gala de reconocimiento por su duro trabajo. Por eso, cree que Will Smith "tuvo un momento egoísta"