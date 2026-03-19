Del jefe de Seguridad al ministro de Inteligencia, los líderes de Irán que Israel y EEUU han matado: qué se sabe de Jamenei

Tras 19 días de intenso conflicto en Oriente Medio, el régimen iraní puede contar con los dedos de una mano los líderes que aún siguen vivos. El ataque por parte del Ejército israelí desembocó en la muerte de varios altos cargos: Ismail Jatib, Ali Larijani y Aziz Nasirzadeh.

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo una ofensiva sin precedentes contra la cúpula del poder iraní, incluido el líder supremo, Alí Jamenei.

¿Qué líderes iraníes han muerto?

La "eliminación de objetivos" por parte de Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero, considerado el primer día de Furia Épica. Tras la muerte de Jamenei, la campaña continuó con una serie de bombardeos dirigidos contra responsables clave del régimen. En total, al menos una decena de figuras centrales del régimen han sido abatidas. Entre los principales líderes eliminados destacan:

Ali Jamenei, líder supremo del régimen iraní: Tras ocupar el máximo cargo del régimen durante 37 años, fue abatido por el Ejército americano el 28 de febrero. Era el encargado de aglutinar el poder político y religioso, controlando las principales instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la política exterior.

Ali Jamenei, líder supremo del régimen iraní | Getty Images

Alí Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y figura clave del sistema político: Estaba considerado el hombre fuerte del régimen tras la muerte del líder supremo, siendo el responsable del principal órgano de seguridad del país. Su muerte fue confirmada por el ejército israelí el pasado 17 de marzo.

Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional. | Getty Images

Gholamreza Soleimani, líder de la milicia Basij, utilizada para el control interno: Comandaba las fuerzas paramilitares Basij, una de las cinco ramas de la Guardia Revolucionaria creada en 1980 como ejército paralelo. Soleimani había sido sancionado en múltiples ocasiones por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá por violaciones a los derechos humanos. Fue eliminado el 17 de marzo.

Gholamreza Soleimani, líder la milicia Basij. | Getty Images

Esmail Jatib, ministro de Inteligencia, considerado pieza clave en la represión interna y operaciones exteriores: Una de las personas más influyentes dentro del aparato de seguridad iraní. Fue nombrado ministro de Inteligencia en 2021 y, desde entonces, fue responsable de la represión de protestas masivas y operaciones exteriores agresivas.

Esmail Jatib, ministro de Inteligencia. | Europa Press / Zuma Press

Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas: Después de que Mohammad Bagheri, su antecesor, falleciera en los bombardeos aéreos israelíes del 2025, se convirtió en el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Fue otro de los muertos debido a la cúpula iraní en los ataques aéreos del 28 de febrero.

Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. | Getty Images

Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa, y otros altos cargos militares: Veterano de la guerra entre Irán e Irak. Jugaba un papel clave en la planificación militar y la política de defensa del régimen iraní. Murió en el ataque del 28 de febrero.

Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa | Getty Images

¿Qué se sabe tras la muerte de Jamenei?

La muerte de Jamenei ha debilitado seriamente el poder del régimen. Según fuentes de inteligencia estadounidenses, el sistema político iraní sigue en pie, aunque con una estructura mucho más frágil.

El poder ha pasado a su hijo, Mojtaba Jamenei, quien ha prometido continuar la confrontación y vengar los ataques. Desde que fue nombrado líder supremo el 8 de marzo, no se ha dejado ver. Nadie sabe dónde está ni en qué estado se encuentra. De hecho, no se sabe prácticamente nada de su vida, ni ha dado entrevistas o discursos.

El Ejecutivo iraní asegura que Jamenei se encuentra bien y que está activo, desempeñando sus funciones de jefe de Estado, aunque ha reconocido que salió herido durante el bombardeo que acabó con la vida de su padre.

Estos días se han difundido toda clase de teorías, como que Jamenei ha sido trasladado a Moscú para recibir asistencia médica o que se encuentra en coma en un hospital de Teherán. Por el momento, se desconoce su paradero.