Las incógnitas del ultimátum de Trump a Irán: de amenazar con desatar el infierno a un posible acuerdo

Donald Trump ha vuelto a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán si el país no abre el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 horas de este lunes en Washington (00:00 GMT del martes). "Abrid el maldito estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡Ya lo veréis!", escribió en Truth Social, mientras amenazaba con atacar la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par de estas declaraciones, el republicano aseguró poco después en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, aunque si esto no es así, considera "volarlo todo por los aires" y apoderarse del petróleo iraní.

Abrid el maldito estrecho o viviréis en el infierno

Así las cosas, a medida que se acerca el vencimiento del plazo, mayores son las incógnitas, sobre todo teniendo en cuenta que el mandatario estadounidense parece haber ampliado el fin del ultimátum hasta el martes. "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie", ha dicho en una entrevista telefónica con The Wall Street Journal.

En una entrevista con el portal Axios, el inquilino de la Casa Blanca ha destacado que hace unos días Irán y Estados Unidos estuvieron cerca de cerrar un acuerdo para celebrar negociaciones directas. "Cuando nos dijeron que se reunirían con nosotros dentro de cinco días, yo les pregunté: '¿Por qué cinco días?' No me parecía que estuvieran siendo serios, así que ataqué el puente", ha explicado en referencia al bombardeo del puente B1 de Karaj, a las afueras de Teherán, en el que murieron 13 personas.

Llamada al diálogo

Entretanto, los llamamientos al diálogo y a la desescalada del conflicto continúan proponiéndose a lo largo de todo el globo terráqueo. Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores ha pedido a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine en las próximas horas el plazo para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz.

Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, ha tenido conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense.

También se ha pronunciado a este respecto Irán, que ha asegurado haber lanzado varios ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.