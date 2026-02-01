Un hombre de Minnesota entrena cuervos para que roben gorras pro-Trump

Un aficionado a la ornitología se ha hecho viral en Estados Unidos después de mostrar un experimento poco habitual con cuervos: entrenarlos para retirar gorras rojas con el lema "Make America Great Again", símbolo asociado al movimiento político de Donald Trump en Estados Unidos.

Según él, el proceso se prolongó durante unos siete meses, fue compartido paso a paso en Threads, donde acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Cómo entrenó a los cuervos

El entrenamiento se dividió en fases. En la primera, el creador (identificado como Dave, bajo el usuario @biz_dave) estableció una rutina de alimentación para que los cuervos visitaran su jardín a diario. Utilizó cacahuetes, pollo, pienso para mascotas y otros alimentos como incentivos. Después introdujo pequeños retos: contenedores que las aves debían levantar para acceder a la comida, barreras de plástico y objetos que requerían manipulación, según publica La Razón.

La última fase consistió en sustituir esos objetos por una gorra roja con anillas metálicas, un detalle que imitaba el peso y el agarre de los elementos anteriores. Según el propio Dave, los cuervos acabaron retirando el objeto en menos de dos minutos, siempre a cambio de alimento. En sus vídeos recalcó que las aves no atacaban personas, sino únicamente el objeto en cuestión.

Esto todavía no ha ocurrido, pero con los experimentos que algunos hacen con estas aves, no sería raro que algún día pasara.

Intenso debate en redes

Esto ha generado un intenso debate en redes. Muchos usuarios celebraron la creatividad y la inteligencia de los cuervos, mientras que otros criticaron el uso de fauna salvaje para fines políticos y alertaron sobre posibles riesgos para el bienestar animal o la seguridad si las aves replicaban la conducta en otros contextos.

La discusión incluyó cuestiones legales y de bienestar animal: en EE.UU. muchas especies de cuervos están protegidas y no pueden manipularse.