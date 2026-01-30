Un expresentador de la CNN detenido por las autoridades federales tras cubrir una protesta anti‑ICE en una iglesia de Minnesota

Don Lemon, periodista de 59 años y figura mediática conocida por su carrera de casi tres décadas en televisión, fue tomado en custodia por el FBI y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), según confirmaron su abogado y fuentes del Departamento de Justicia.

El caso se enmarca en lo que algunos medios progresistas estadounidenses califican como una "ofensiva de la administración Trump" contra lo que las autoridades describen como una "coordinada" acción de activistas que irrumpieron en la Cities Church de St. Paul para denunciar la presencia de un pastor vinculado a ICE, la policía migratoria estadounidense.

Qué pasó en la iglesia de St. Paul

El 18 de enero, un grupo de manifestantes entró en la Cities Church de St. Paul tras descubrir que uno de sus pastores es el director de campo de la oficina de ICE en esa ciudad. Los activistas, que se identificaron como opositores a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, interrumpieron el servicio religioso mientras Lemon retransmitía en directo la protesta con su cámara.

Agentes federales y del Departamento de Justicia han calificado los hechos como una "coordinada" agresión a un lugar de culto, y han subrayado que la iglesia no es un "foro público" para protestas, tal como advirtió un comunicado del DOJ dirigido al propio Lemon.

Cargos y reacciones legales

Lemon ha sido acusado de conspirar para privar a otros de sus derechos civiles y de interferir con el derecho a la libertad religiosa, en el marco de la Ley FACE de 1994, que protege tanto clínicas de aborto como lugares de culto frente a obstrucciones o actos intimidatorios.

Además, otras tres personas, entre ellas otra periodista independiente de Minnesota, Georgia Fort, han sido detenidas por su participación en la misma protesta.

El abogado de Lemon, Abbe Lowell, ha tachado la detención de "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda" y ha insistido en que el ex presentador de CNN actuaba como periodista, no como manifestante. En un comunicado, Lowell ha asegurado que "Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo constitucionalmente protegido en Minneapolis no fue distinto de lo que siempre ha hecho".

El papel de la administración Trump

La fiscal general Pam Bondi ha anunciado la detención de Lemon y de los otros tres implicados a través de una publicación en X, en la que ha calificado la acción en la iglesia de "ataque coordinado" y ha subrayado que la medida responde a órdenes directas de la administración Trump.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia han reiterado que los manifestantes intimidaron a los fieles cristianos y que la protección de los lugares de culto es una prioridad del Gobierno.

Sin embargo, un juez federal en Minnesota había rechazado semanas atrás la primera solicitud de detención de Lemon, alegando falta de pruebas suficientes, lo que ha añadido tensión al caso y ha alimentado las críticas de organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

Trayectoria de Don Lemon y contexto mediático

Don Lemon trabajó 17 años en CNN, donde se convirtió en una de las caras más reconocidas del canal, especialmente en programas de debate y análisis político. En 2023 fue despedido tras comentarios en antena sobre las mujeres y la entonces candidata republicana Nikki Haley que fueron considerados sexistas por gran parte de la opinión pública; Lemon se disculpó públicamente por sus declaraciones.

Ahora, su arresto ha vuelto a colocarle en el centro del debate político y mediático, con defensores que lo ven como un ejemplo de la presión creciente sobre el periodismo crítico con el Gobierno y detractores que lo acusan de cruzar la línea entre informar y participar activamente en la protesta.