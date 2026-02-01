El emotivo vídeo del pequeño Liam Conejo junto a su padre tras ser liberados por el ICE en Estados Unidos

Fue detenido junto a su padre el pasado 20 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Estados Unidos. Con solo cinco años, Liam Conejo Ramos y su padre ya han sido testigos de la política migratoria de Donald Trump.

Ambos fueron arrestados cuando Adrián Conejo, el padre del pequeño, regresaba junto a Liam a su casa tras recogerle del colegio. Cuenta la agencia EFE que un agente del ICE llevó al pequeño hasta la puerta de su casa y le pidió que llamase. Allí estaba su madre, actualmente embarazada.

Usado como posible cebo

Algunos medios de comunicación como el CNN aseguran que el niño fue usado como cebo por el ICE para comprobar si había más personas en el interior de la vivienda, algo que ha sido negado rotundamente por los agentes, pues afirman que nunca han usado a un niño para tal fin.

Entre las razones por las que ambos fueron detenidos, el citado medio sostiene que el padre del pequeño había sido calificado como "inmigrante indocumentado". Sin embargo, el abogado de la familia ha negado estas afirmaciones: "Ellos no son inmigrantes documentados", dijo el letrado Mark Prokosch. "Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos".

Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) insiste en que el padre de Liam es un inmigrante indocumentado y, por tanto, objeto de la operación.

Un juez otorga libertad provisional a ambos

Afortunadamente, el juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó este sábado la liberación provisional de ambos mientras se resuelve el procedimiento de inmigración abierto.

"Liam ya está en casa. Con su sombrero y su mochila. Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa", ha señalado el congresista demócrata Joaquín Castro en sus redes sociales.