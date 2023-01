La curiosa forma en la que Bill Gates controlaba a sus trabajadores de Microsoft

Bill Gates se ha convertido en el gran gigante tecnológico gracias a su constancia y trabajo durante muchos años. Desde que en 1975 fundara la empresa de Microsoft no ha dejado de crecer para llegar a ser uno de los empresarios tecnológicos más importantes de la era de internet.

Desde que Gates se convirtió en el gran magnate de la tecnología muchos empresarios se han preguntado cómo lo ha conseguido.

En una entrevista para BBC radio 4 , Bill Gates comentó que en los inicios de la empresa Microsoft todo era muy lento, costoso y su vida, tanto personal como profesional, tenía dedicación plena a la empresa y al trabajo, para conseguir estar donde está ahora.

En numerosas ocasiones, Gates ha afirmado que no descansaba nunca, no tenía días libres y también trabajaba el fin de semana, además considera que tener vacaciones es una pérdida absoluta de tiempo y no creía en esos períodos de descanso.

Muchos medios lo han tildado de obsesivo con el trabajo, ya que estaba completamente inmerso intentando controlar lo que sus empleados hacían en los primeros años de la empresa para llegar a donde el quería y convertirse en el gigante que es ahora.

Así controla Bill Gates a sus empleados

La obsesión por ser el mejor y por demostrar al mundo que su empresa es la más potente de toda la era de internet ha llevado a Bill Gates a utilizar un curioso método de control sobre sus empleados que no todos los empresarios pueden hacer. Él era el encargado de llevar la empresa, pero además de ejercer este control para cada uno de sus trabajadores.

Según informa Computer, el secreto del éxito de Gates era controlar cada cierto tiempo los coches de sus empleados que no se encontraban en el aparcamiento. Con este método el fundador de Microsoft podía chequear cuándo y por cuanto tiempo trabajan sus empleados, ya que se conocía cada una de las matrículas de los coches de los trabajadores.

Conocía qué empleados llegaban antes, los que salían más tarde y si alguno se iba antes de tiempo. Gates justifica este control por el alto nivel de estrés que sufrió en los comienzos de la empresa Microsoft y la ambición que tenía por posicionar a su empresa en la que es ahora.