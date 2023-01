El ‘lugar’ donde debes poner tu dinero en 2023, según Bill Gates

Cuando empieza un nuevo año es momento de poner en práctica todo lo aprendido en el año anterior y seguir creciendo como persona en los diferentes aspectos de la vida: salud, amor, situación personal e incluso economía.

Ante esta filosofía, el famoso fundador de Microsoft, Bill Gates, compartió un valioso consejo en un AMA ('Ask Me Anything' o 'Pregúntame lo que sea') en la red social Reddit, una herramienta que tiene la aplicación donde los usuarios formulan preguntas, en este caso, a Bill Gates y responde a alguna de ella.

"Invierte en tu educación"

Entre estas preguntas surgieron las de economía, más concretamente para invertir por su indudable conocimiento del sector. Ante la pregunta de cual era su mejor consejo financiero y personal para las personas que obtengan unas ganancias anuales de menos de 100 mil dólares, el respondió con una frase sencilla pero con un gran significado: "Invierte en tu educación". Esta afirmación tendría mucho sentido viniendo de una persona que estudió en la prestigiosa Universidad de Harvard y que ha llegado muy alto, una inversión oculta que hace ganar dinero a largo plazo.

Actualmente Bill Gates es una de las personas más influyentes del mundo, es la cuarta persona más rica del mundo con un valor neto de 129 mil millones de dólares (117,61 mil millones de euros) según Forbes, tiene varias acciones en diferentes empresas (Coca Cola, UPS o Crown Castle) y fue CEO de Microsoft, entre otras.