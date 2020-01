El cruel final tras la bonita estampa: el oso polar conocido por abrazar y jugar con un perro acabó comiéndoselo

El vídeo de un oso acariciando y jugando con un pequeño husky se volvió viral en poco tiempo, pero pocos días después el oso protagonista de las imágenes atacó al perro mientras estaba atado. Las críticas comenzaron a llegar cuando se llegó a conocer que el oso polar no había sido alimentado ese día, lo que provocó que atacara al perro.

Imagen no disponible / Atresmedia

Un oso polar atacó a un perro en un santuario de Canadá. El suceso sorprendió ya que días antes se había viralizado un vídeo donde ambos estaban abrazados, jugando y acariciándose, hecho que no es habitual en estas especies.

Charlie Ladoon, jefe del santuario y dueño del cachorro, confirmó que el oso polar no había sido alimentado ese día, lo que habría provocado que el oso polar atacara al perro mientras este estaba atado."Fue el único día que no alimentamos a los osos, la única noche donde no le dimos nada", explicó Ladoon a Daily Mail.

Ladoon se encargaba de alimentar regularmente a los osos polares en la zona para tratar de disuadirlos y evitar que atacaran a los perros. A ello se suma que alimentar a los osos polares salvajes es ilegal, ya que la Ley de Especies y Ecosistemas en peligro de extinción de Manitoba dice: "Nadie puede matar, herir, poseer, molestar o interferir con una especie amenazada".

Por ello, aún no se sabe si Ladoon será multado por la práctica. Lo que está claro es que los osos polares sufrirán al haberse acostumbrado a ser alimentados, ya que desde este momento podrían comenzar a ser extremadamente peligrosos, al intentar atacar para alimentarse.

Además, como consecuencia de haberlos estado alimentando, los oficiales de conservación tuvieron que inmovilizar a un oso de la zona y trasladarlo a otra instalación porque mató a uno de sus perros. No fue el único caso; también una madre y un cachorro fueron trasladados porque había denuncias de que los osos estaban siendo alimentados y su comportamiento se estaba convirtiendo en una problema.