Un concierto pone el broche final a la Coronación de Carlos III

Tras la celebración de la coronación del rey Carlos III el sábado 6 de mayo, ayer domingo una selección de artistas musicales puso el contrapunto pop y desenfadado a la gran solemnidad de la coronación en el castillo de Windsor.

Tal acontecimiento reunió en un espectáculo, sin excesiva coherencia musical, a cantantes de la talla de Katy Perry con viejas glorias como Lionel Richie y Take That, además de la intervención grabada de personajes de la farándula como Tom Cruise y Pierce Brosnan.

El concierto estuvo presidido por los reyes Carlos III y Camila

El espectáculo fue organizado por la BBC con un escenario en forma de 'Union Jack', la bandera de Reino Unido, y presidido en el palco de honor por los reyes Carlos III y Camila, acompañados por el heredero a la corona, el príncipe Guillermo, así como otros miembros de la realeza británica.

Asimismo, Guillermo, quiso agradecer con un breve discurso a u padre "por sus 50 años de servicio", además de recordar a su difunta abuela, Isabel II. "Papá estamos tan orgullosos de ti", dijo el príncipe Guillermo, mientras la cámara mostraba en primer plano a Carlos III junto a su mujer, la reina Camila, además de los allí presentes, la mujer del príncipe de Gales, Catalina, y sus hijos mayores, Jorge y Carlota.

El hijo del ahora rey de Inglaterra citaba en su discurso a Isabel II afirmando que "las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas por el futuro", y se mostró convencido de que "está allá arriba, echándonos un ojo cariñoso y sería una madre muy orgullosa".

Continuaba su discurso diciendo "las primeras palabras de mi padre al entrar en la Abadía de Westminster ayer en la coronación fueron una promesa de servicio, una promesa de seguir viviendo. Porque por más de 50 años, en cada esquina del Reino Unido, de la Commonwealth y del mundo, se ha dedicado a servir a los demás".

Tras mostrar su "orgullo y gratitud" hacia "millones de personas que sirven, en las fuerzas armadas, en las clases, en hospitales y en las comunidades locales", se comprometió a "servir a todos: rey, país y Commonweatlh".

De los teleñecos de Peggy a James Bond

Pierce Brosnan, uno de los James Bond más recordados de la gran pantalla, apareció en un mensaje grabado para recordar al público algunos datos curiosos sobre el monarca, como por ejemplo que ha sido el príncipe de Gales que más tiempo ha tenido ese título de la historia, concretamente más de un 64 años.

Otras de las estrellas que aparecieron fue la superestrella hollywoodiense, Tom Cruise, que quiso aprovechar el momento para decirle a Carlos que "de piloto a piloto, puede ser mi compañero d vuelo en alusión al pasado militar del monarca".

En el curioso espectáculo no faltaron los "teleñecos" de la cerdita Peggy y la rana Gustavo, que hicieron reír a carcajadas al rey de Inglaterra. Además de las actuaciones de Andrea Bocelli, que interpretó junto a Bryan Terfel el himno del Liverpool 'You'll never walk alone', de Lionel Richie o de Katy Perry, las mayores muestras de asombro las provocaron el vuelo de los drones luminosos que crearon formas en el cielo de la noche de londres.

En cuanto a los asistentes, los 20.000 fueron elegidos por sorteo y todos ellos agitaban sus banderas con la "Union Jack". Los actos de la coronación finalizarán hoy lunes, cuando miles de británicos estén llamados a realizar una jornada de voluntariado en lo que ha sido bautizado como 'La Gran Ayuda'.