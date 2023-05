¿Por qué el príncipe Harry no participará en la coronación de su padre?

Este sábado a las 11:00 comienza la coronación de Carlos III, rey de Inglaterra desde que falleció su madre, la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022. Más de 2.200 invitados asistirán a la ceremonia que coronará a los reyes Carlos III y Camila en la Abadía de Westminster.

La lista de asistentes incluye a miembros de la Familia Real así como representantes internacionales de 203 países, de los que alrededor de 100 son sus jefes de Estado. También se prevé la presencia de representantes de la Iglesia y diferentes religiones, jefes de gobierno y ministros de Exteriores y galardonados con el premio Nobel.

¿Por qué Harry se irá justo al terminar la coronación?

Sin embargo, uno de los principales focos de atención estará puesto en el príncipe Harry, el hijo pequeño de Carlos III, que irá en solitario a la ceremonia de coronación, pero no participará en ella. Además, será un viaje exprés: en total, 48 horas de las que 20 las pasará entre los trayectos de ida y vuelta en avión.

El hermano del actual heredero al trono acudirá a Londres para estar presente en la coronación de su padre y justo después cogerá un vuelo de vuelta a California (donde vive con su esposa, Meghan Markle) para poder pasar al menos unas horas del cumpleaños de su hijo mayor Archie, que cumple cuatro años el mismo sábado.

Mala relación entre el duque de Sussex y su hermano

En enero de 2023, medios de comunicación británicos publicaron que el hermano del Príncipe de Gales había sido "eliminado" de la ceremonia de coronación de Carlos III y que no intervendría en ella. ¿El motivo? Las polémicas declaraciones y filtraciones que se produjeron de fragmentos de su libro de memorias publicado ese mismo mes.

De hecho, amigos del príncipe Guillermo habrían afirmado que el heredero estaría "ardiendo de ira" después de las informaciones publicadas, como la supuesta agresión física que cometió contra su hermano pequeño a raíz de una discusión por Meghan Markle.

Según publicó el diario Sunday Times, los amigos también aseguraron que Guillermo estaba "ansioso y triste" por las declaraciones "cobardes" de Enrique.

Los polémicos pasajes del libro de Harry

En enero, salió a la venta 'Spare' ('En la sombra', en España), las polémicas memorias del príncipe Harry que generaron gran expectación tanto en nuestro país como en Reino Unido, donde se generaron colas en las librerías para conseguir un ejemplar.

En él, se describen episodios de la vida de Harry durante su juventud, tras la muerte de su madre Diana de Gales, sobre la relación con su padre y con su hermano, y cómo se enfrentó a su familia por su relación con Meghan Markle.

La muerte de Lady Di y la comparación con Meghan

Uno de los capítulos que ha marcado la vida del príncipe Harry es la muerte de su madre, de la que por supuesto habla en el libro y de la que cuenta que siente compasión por su padre al tener que contarle ese suceso a sus hijos: "No quiero pasar por lo mismo. Parte de la razón por la que estamos aquí ahora es porque no quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero, no quiero que mis hijos crezcan sin padre o sin madre".

En cuanto al funeral, asegura que su tío Carlos Spencer (hermano de Diana) se opuso a que los hijos de 15 y 12 años caminaran detrás del ataúd de su madre calificándolo de "barbaridad", algo que finalmente sí hicieron y que les afectó profundamente.

La relación con su padre y con Camila

Harry reconoce en el libro que quiere a su padre: "Es mi padre, siempre le querré. Amo a mi padre. Amo a mi hermano. Amo a mi familia y siempre lo haré. Nada de lo que he hecho en este libro o de otra manera ha tenido la intención de dañarlos o lastimarlos".

Sobre Camila, en el libro la acusa de filtraciones a la prensa. "Nada de lo que se ha dicho es mordaz hacia ningún miembro de mi familia, especialmente no hacia mi madrastra, explicó Harry. También reconoce Harry en el libro que le pidieron a su padre que no se casara con Camila, aunque al final sí lo hizo. Por último, sobre este tema, cree que una reconciliación "sería buena para nosotros, pero también para ellos".

La supuesta agresión física de su hermano

Harry habla sobre cuánto ha querido siempre a su hermano Guillermo y relata cómo las cosas empezaron a ir mal entre ellos cuando Meghan llegó a la vida de Harry y se empezó a crear competencia entre ella y Kate Middleton.

También reconoce que su hermano nunca trató de disuadirlo de casarse con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones y dijo que iba a ser muy difícil para él.

Uno de los extractos más polémicos es cuando Harry cuenta que su hermano le agredió físicamente. En la entrevista promocional de su libro, Harry contó que "todo sucedió muy rápido. Me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo". Después, relató que Guillermo se disculpó. Harry aseguró que si la discusión le llega a pillar en otra época, sí hubiera habido pelea.

La idea del disfraz de nazi fue de Guillermo

Otro de los episodios más polémicos de la vida del príncipe Harry, y que ha sido criticado durante años, fue cuando apareció disfrazado de nazi en una fiesta de disfraces. El hijo pequeño de Carlos III afirma que en realidad fueron su hermano Guillermo y Kate quienes le dieron la idea de disfrazarse de nazi.

Harry relata que era una fiesta de disfraces colonialista, y antes de decidirse, llamó a su hermano Guillermo y su cuñada para pedir opinión y ellos le dijeron que sí, que se vistiera de nazi. Además, cuenta que cuando le vieron con el disfraz, Guillermo y Kate "se pusieron a chillar de la risa".