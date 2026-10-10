Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en Estados Unidos, recibe el alta e ingresa de nuevo en prisión

El caso de Christa Pike ha dado la vuelta al mundo. La presa estadounidense que fue condenada a pena de muerte y que sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales en Tennessee ha recibido el alta del hospital de Nashville donde se encontraba ingresada.

Los abogados de la mujer, según recoge la agencia EFE, han indicado que ha sido trasladada de nuevo al Centro Debra K. Johnson de Nashville, la principal cárcel femenina del estado de Tennessee.

Su defensa asegura que Pike se encuentra "agradecida con los servicios de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias". Tras ser dada de alta, la mujer, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la prisión, donde será sometida a un seguimiento de su estado de salud.

Estado de salud

El fallo de las dos inyecciones letales le ha provocado un coágulo sanguíneo en un brazo, además de haber desarrollado neumonía y no poder tragar, según afirman sus abogados. Asimismo, Pike "está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, lo que incluye el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir", dijo uno de los letrados en declaraciones al medio TMZ.

A estos síntomas se les une una serie de dificultades cognitivas, particularmente en cuanto a la memoria y la concentración. Por tanto, dada esta situación, los abogados han pedido al gobernador Bee Lee que cambie la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque por el momento se desconoce el estado de la petición.

Condenada a muerte en 1996

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece en el corredor de la muerte después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

Desde 1977, Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos tras el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte.