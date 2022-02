Biden: "Putin ha elegido esta guerra. Ahora, él y Rusia tendrán que asumir las consecuencias"

Joe Biden ha comparecido en la Sala Este de la Casa Blanca para pronunciar un discurso sobre la postura de EEUU ante la invasión rusa de Ucrania . El presidente estadounidense ha condenado el "asalto brutal contra el pueblo de Ucrania" de Vladimir Putin y ha acusado al líder ruso de rechazar todas las oportunidades diplomáticas que le presentaron.

"Este es un ataque premeditado", ha sentenciado Biden. “Vladimir Putin ha estado planeando esto durante meses. Putin ha elegido esta guerra", ha señalado Biden que ha señalado a Putin como único responsable del ataque a Ucrania y ha anunciado sanciones severas: "Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias", ha advertido Biden.

Biden ha especificado que las sanciones apuntarán a cuatro bancos rusos más, que no estaban incluidos en el primer tramo de sanciones, incluido VTB, el segundo banco más grande del país. "Esto impondrá severos costos a la economía rusa tanto de inmediato como con el tiempo", ha explicado sobre las nuevas sanciones.

Entre esas sanciones, contemplan:

Limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes para ser parte de la economía global. Detener la capacidad de financiar y hacer crecer el ejército ruso.

Deteriorar su capacidad para competir en la economía de alta tecnología del siglo XXI.

Bancos rusos sancionados por Estados Unidos que en conjunto tienen alrededor de US$ 1 billón en activos.

El precio del gas y petróleo

Ante la preocupación por un fuerte aumento en el precio del petróleo y el gas, ha señalado que las compañías estadounidenses no deberían disparar sus precios en este momento. El presidente ha explicado que liberaría barriles adicionales de petróleo de la reserva estratégica de petróleo si fuera necesario, ya que su administración supervisa de cerca la industria energética.

Más tropas de EEUU en Alemania

"Esta agresión no puede quedar sin respuesta", ha añadido Biden que ha detallado que desplegará más tropas en Alemania pero ha enfatizado que esas tropas no serán enviadas a la propia Ucrania: "Nuestras fuerzas no están ni estarán involucradas en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a los aliados del este", ha subrayado.

Biden ha reiterado que Estados Unidos luchará para proteger cada centímetro del territorio de la OTAN y cumplirá con los compromisos del Artículo 5 para defender a sus aliados frente a la escalada de la agresión rusa.

"Putin será un paria"

“Putin será un paria en el escenario internacional”, ha aseverado Biden. “Cuando se escriba la historia de esta era, la elección de Putin de hacer una guerra totalmente injustificable contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte", ha añadido y explica que Putin "Tiene ambiciones mucho más grandes que Ucrania. Quiere, de hecho, restablecer la antigua Unión Soviética. De eso se trata esto. Y creo que sus ambiciones son completamente contrarias al lugar al que ha llegado el resto del mundo”.