Aumenta la presión de Estados Unidos sobre Irán con el mayor despliegue de tropas desde la invasión de Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene por delante unas semanas convulsas después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegales los aranceles. Si bien, no es el único frente abierto que tiene el magnate. Tal y como han contado en El orden mundial en Julia en la onda, en los últimos días ha aumentado el despliegue de tropas sobre Irán, lo que puede suponer un ataque inminente.

"Es posible que lo veamos la próxima semana o dentro de dos semanas", ha asegurado Eduardo Saldaña. Y, de producirse, sería un viernes porque las bolsas cierran, lo que supone un control total, porque las repercusiones no se notarían hasta el lunes. "Es altamente probable que veamos un ataque", ha añadido.

Desde la invasión de Irak no se veía algo así, ha puntualizado, por lo que es evidente que algo va a suceder. "Tú no despliegas esa cantidad ingente de recursos militares en la zona si no vas a hacer algo. Pasó lo mismo con Venezuela y Rusia", ha recordado. Si bien, a Irán no parece importarle, porque por el momento no ha hecho ningún movimiento.

Por qué a Irán le viene bien un conflicto directo con Estados Unidos

Saldaña ha comentado que Trump está sorprendido porque Irán "no está dando algún paso para negociar". Si bien, esto tiene una explicación: dentro del régimen iraní creen que la única forma de sobrevivir es entrando en un conflicto directo con Estados Unidos, porque, por otro lado, está Israel, a quien le beneficia que haya un conflicto regional. "En Israel va a haber elecciones y Netanyahu tiene claro que un conflicto regional le favorece", ha añadido Saldaña.

Puede parecer un sinsentido que Irán vea como algo positivo un conflicto directo con Estados Unidos. Si bien, el periodista ha explicado que, aunque el régimen iraní sabe que un conflicto le va a debilitar, a su vez es "una de las formas en las que el régimen puede reforzar su legitimidad, apelando al nacionalismo y al anti imperialismo".

Ni en Estados Unidos saben lo que está pasando

Además, ha advertido de que quien realmente tiene "mucho que perder" si el ataque sale mal es Estados Unidos, porque cabe recordar que Donald Trump cuando llegó al poder prometió que no llevaría a Estados Unidos a otro conflicto. "Como los iraníes consigan de alguna manera llevar a cabo ataques y empezar a mandar soldados muertos estadounidenses a EEUU, Trump tiene un problema", ha avisado Saldaña.

Así las cosas, se ha preguntado cuál es el objetivo, porque "ni dentro de EEUU entienden lo que está pasando". Saldaña ha recordado que cuando Estados Unidos invadió Irak, George Bush se recorrió el país para intentar justificar lo que iba a hacer, pero Trump "no ha dado ninguna explicación" de por qué ha desplegado esas tropas.

"¿Qué vas a hacer: someter al régimen iraní, acabar con su programa nuclear, vas a ir directamente contra Hameini, llevar una política de bombardeos durante cuánto tiempo y esperando el qué? No ha intentado convencer a los estadounidenses de lo que probablemente veamos estos días", ha concluido.