Así será la corona que llevará ahora Camila como reina consorte: por qué es diferente a la de Isabel II

"Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado a mí, y es mi sincero deseo que, cuando llegue el momento, Camila sea conocida como Reina Consorte mientras continúa su propio servicio leal". De esta manera, el pasado mes de febrero, la reina Isabel II expresó en el aniversario de sus 70 años en el trono, su deseo de que su nuera, hasta ahora duquesa de Cornualles, poseyese el reconocido título.

Meses después, tras el fallecimiento de la monarca más longeva de la historia de Reino Unido, la mujer desde hace 17 años del actual soberano, ha pasado a ser la reina consorte de Inglaterra, recibiendo así un símbolo muy destacado de la monarquía: la corona de la reina madre, Isabel I.

Cómo es la corona de Camila como reina consorte

El 10 de septiembre de 2022 se celebró la proclamación oficial del hijo mayor de Isabel II como rey de Inglaterra, bajo el título de Carlos III. En el acto, el heredero no dudó en dedicarle unas palabras a su mujer, a quien le otorgó su nuevo título: "Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, se convierte en mi reina consorte".

Con el nombre en clave de 'Operación Golden Orb', ya se está decidiendo cómo se realizará la ceremonia de coronación de Carlos III. Según ha revelado el periódico británico 'The Mail on Sunday', minutos después de que el nuevo rey reciba la antigua corona de San Eduardo, el arzobispo de Canterbury coronará a Camila, que si la tradición se mantiene y no se anuncian cambios, recibirá una de las joyas más preciadas del joyero real: la corona que la ‘Reina Madre’ (esposa del rey Jorge VI y madre de Isabel II) recibió durante la coronación de su esposo el 3 de mayo de 1937, y que llevó en algunas ocasiones como en las ceremonias de apertura del Parlamento o para la coronación de su hija en 1952.

La Corona de la Reina Isabel es una significativa pieza fabricada desde cero por los joyeros reales Garrard & Co, quienes utilizaron joyas que ya pertenecían a la colección de Buckingham para crearla. La diadema real tiene un marco de platino engastado con 2.800 diamantes, pero de todas las piedras preciosas que contiene, la más valiosa es el diamante Koh-i-noor, el cual se especula que está maldito a pesar de su valor incalculable.

El diamante “maldito” de la corona de la reina

La corona que reposará sobre la cabeza de Camila fue vista por última vez en el ataúd de la reina madre, fallecida el 30 de marzo de 2002. Y es que, esta pieza tiene una de las joyas más grandes y controvertidas del mundo: un diamante de 108 quilates llamado ‘Koh-i-noor’ (que significa ‘Montaña de Luz’).

El diamante, que fue descubierto hace siete siglos en el pueblo indio de Kollur, llegó a Gran Bretaña en el siglo XIX, como regalo del sultán Abdulmedjid, gobernante del Imperio Otomano, para la reina Victoria, por el apoyo británico durante la Guerra de Crimea. No obstante, según las leyendas, los reyes que usaron la joya con anterioridad tuvieron muertes prematuras y trágicas.

El ataque de un hombre con un bastón a la reina Victoria y el fallecimiento del primer ministro Robert Peel después de caerse de su caballo y ser pisoteado, han sido las desgracias atribuidas al diamante desde su llegada a Inglaterra. Sin embargo, la mayoría cree que la maldición recae solo sobre los hombres vinculados a la piedra, no sobre las mujeres.

A lo largo de la historia, la piedra ha sido formalmente reclamada por India, Afganistán y Pakistán, pero las peticiones siempre fueron rechazadas por el Reino Unido.

Ahora, el ‘Koh-i-noor’ será llevado por Camila el día de la coronación de Carlos III del Reino Unido, pero este no es el único bien que heredará, puesto que también se le otorgará el anillo de la reina consorte, elaborado en 1831 con diamantes y rubíes para la ascensión al trono de la reina Adelaida. De este modo, la esposa del rey llevará en el destacado act dos de los elementos más importantes para la monarquía británica.