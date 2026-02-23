Así se produjo la captura y muerte de 'El Mencho' a manos del Ejército: el rastreo a una pareja sentimental fue clave

México trata de recuperar la normalidad tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', abatido el domingo en un operativo de fuerzas especiales en el estado de Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado un mensaje a primera hora de este lunes y ha asegurado que el país "ha amencido sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", después de una jornada marcada por ataques y disturbios del crimen organizado.

El secretario de Defensa ha asegurado que trabajo de inteligencia que ha sido determinante, especialmente el rastreo del entorno más cercano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en concreto de una de sus parejas sentimentales.

El rastreo que llevó hasta Tapalpa

La Inteligencia Militar Central ubicó primero a un hombre de confianza vinculado a una de las parejas de Oseguera. Ese seguimiento permitió detectar el traslado de la mujer hasta Tapalpa, en Jalisco, donde se reunió con el capo.

Una vez que la pareja abandonó el inmueble, los servicios de inteligencia obtuvieron información de que 'El Mencho' permanecía en una cabaña de la zona. Con el objetivo confirmado, se diseñó el plan operativo.

Se desplegó una fuerza integrada por unidades de élite del Ejército y de la Guardia Nacional, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El objetivo era su detención.

El tiroteo y la huida al bosque

Cuando las fuerzas de seguridad se aproximaron y corroboraron la presencia del líder del CJNG, fueron recibidas a tiros. Los hombres de Oseguera abrieron fuego contra militares y guardias nacionales.

En ese primer enfrentamiento murieron ocho presuntos delincuentes y se incautaron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos vehículos tipo racer, además de cartuchos y cargadores. Dos militares resultaron heridos.

Oseguera y su círculo más cercano lograron huir hacia una zona boscosa. El Ejército tendió entonces un cerco para fijar su posición. En la persecución, los escoltas dispararon contra un helicóptero, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras ser impactado.

Durante el operativo, 'El Mencho' resultó herido de gravedad. Fue necesaria su evacuación a una instalación médica en Jalisco, pero tanto él como varios de sus escoltas fallecieron durante el traslado.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a Morelia, en Michoacán, y después a Ciudad de México.

La violencia desatada tras su muerte dejó también un alto coste para las fuerzas de seguridad: 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida en los ataques y disturbios registrados en distintos puntos del país.

Quién era 'El Mencho'

De 59 años y originario de Aguililla, en Michoacán, Oseguera llevaba más de tres décadas vinculado al narcotráfico. En los años noventa emigró a Estados Unidos, donde fue condenado en 1994 por conspiración para distribuir heroína en un tribunal federal del norte de California y cumplió casi tres años de prisión.

De regreso en México, cofundó y lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en los últimos años se convirtió en la organización criminal más poderosa del país. Aunque menos conocido internacionalmente que el cártel de Sinaloa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el CJNG se ganó fama por su extrema violencia y su potente arsenal de estilo militar.

La organización fue pionera en el uso de explosivos lanzados con drones, la instalación de minas y los ataques directos contra fuerzas armadas, incluidos helicópteros. En 2015, un intento de captura de Oseguera terminó con el derribo de una aeronave militar mediante un lanzacohetes.

Considerado el narcotraficante más buscado por Estados Unidos, el Gobierno estadounidense ofrecía millones de dólares por información que condujera a su captura.

Tras su muerte, las autoridades mexicanas han confirmado que ya existe seguimiento sobre varios posibles cabecillas que podrían intentar sucederle al frente del CJNG, en un escenario que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.