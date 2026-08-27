Ascienden a cerca de 360 los muertos por la riada en el norte de Nepal, en la frontera con China

Las autoridades de Nepal han elevado a cerca de 360 los muertos a causa de la gran riada del miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, un suceso que deja además cientos de desaparecidos, incluidos cuatro españoles, tal como ha confirmado el Ministerio de Exteriores.

La Policía de Nepal ha indicado en un balance publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 359 cuerpos, entre ellos 132 en el distrito de Chitwan, epicentro de las labores de búsqueda y rescate. También, cabe destacar las 63 personas que han sido hospitalizadas en la capital, Katmandú, y ha elevado a cerca de 4.350 los agentes desplegados en las zonas afectadas para hacer frente a la catástrofe. A estas cifras se suman al menos tres muertos y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros en territorio chino.

Las autoridades del país han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales. Además, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado que su Ejecutivo ha intensificado "desde primera hora" los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria. "Para ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo, el Ejército nepalí entregó anoche suministros de ayuda humanitaria, entre los que se incluían alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos", ha informado Shah.

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