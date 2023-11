Qué pasa con la comida que cocina Arguiñano: se revela uno de sus secretos más ocultos

Estamos acostumbrados a que a diario el cocinero vasco, Karlos Arguiñano, nos deleite con una de sus recetas. En los 35 años que lleva preparando platos en nuestras televisiones, ha surgido la duda múltiples veces de qué es lo que hace con la comida una vez finaliza la emisión.

¿Se lo comen los cámaras, guionistas y ayudantes? ¿Lo desperdician? ¿Se lo lleva a casa el propio cocinero? Hoy el chef se ha pronunciado sobre este asunto y ha aclarado qué es lo que se hace en Cocina Abierta con sus elaboraciones.

Para explicarlo, Arguiñano ha utilizado su famoso sentido del humor y ha planteado una pregunta: "¿Habéis ido alguna vez a un acuario? ¿No habéis visto a los peces como hacen? Pues aquí están todos así. Pues van a estar todos así porque hasta que no acabe el segundo plato no podemos probar".

Con este símil comprendemos que tras la emisión, los miembros del programa disfrutan de las elaboraciones que prepara el cocinero. Eso sí, aclara que "el mayor dolor" que tienen es que hasta que no acaba el menú completo no pueden comer. "Porque si no estaríamos todos aquí", confiesa Arguiñano mientras corta un champiñón.