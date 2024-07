Vox solicita que Pedro Sánchez declare como testigo en la causa de Begoña Gómez

A la salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, el dirigente de Vox, Jorge Buxadé, eurodiputado y coordinador nacional jurídico del partido, comunicó a los medios la intención de pedir al juez Juan Carlos Peinado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparezca como testigo, en la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez.

Esta solicitud se produce después de que Gómez se acogiera este viernes a su derecho a no declarar, según Buxadé, el objetivo de esta solicitud es esclarecer "qué ha sucedido en los despachos de Moncloa" y "de qué hablaron" en las reuniones entre Begoña Gómez y ciertos empresarios, después de que uno de ellos, Juan Carlos Barrabés, testificara que Sánchez estuvo presente en dos de esos encuentros.

El dirigente de Vox calificó la negativa de Gómez a declarar como "una burla a todos los españoles y un ataque al juez". Además, criticó el dispositivo de seguridad desplegado en torno a los juzgados, las "limitaciones" de movilidad ocasionadas y el gasto derivado de estas medidas.

Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa, también criticó la actitud de Gómez, afirmando que "no quiere colaborar con la justicia" pese a conocer las denuncias de Manos Limpias y HazteOir. Pardo denunció el "circo" que, según él, se ha generado en torno a Gómez.

Javier María Pérez-Roldán, abogado de la organización ultracatólica HazteOír, tildó de "extremas" las medidas de seguridad implementadas, alegando que estas menosprecian "el libre ejercicio de los abogados de las acusaciones", quienes se sienten "coaccionados".

Aitor Guisasola, abogado del Movimiento de Regeneración Democrática, afirmó que lo ocurrido representa "un paso más en el ocultismo en el que está instalado este Gobierno". Guisasola señaló: "No declara porque no quiere decir nada. El que nada tiene que ocultar, habla y explica las cosas; el que tiene algo que ocultar, prefiere callar para que no se le escape nada".