PP y Vox resetean las conversaciones con un nuevo "marco" de negociación en Extremadura y Aragón

El Partido Popular y Voxinician esta semana un nuevo "marco" negociador para la conformación de gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón. El primer paso será adoptar medidas concretas, claras y conocidas, establecer un programa de gobierno y después ocuparse de puestos.

El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha colado en las conversaciones, dificultando la negociación en Extremadura y Aragón. Así lo ha confirmado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien asegura que todas las nuevas conversaciones se producirán bajo el nuevo marco negociador.

El número dos de Vox ha insistido en que lo primordial es conformar un gobierno, por lo que la primera fase debe ser "la más importante". Según ha detallado, "sobre la mesa" estarán "ideas y plan de gobierno". Para la formación que lidera Santiago Abascal ya "no valen los grandes lemas, las grandes proclamas y los verbos futuribles".

Prioridad al programa

Ha dejado claro que "no va a haber lugar a interpretaciones ni a si Vox quiere imponer un 90 u 80%, sino que se va a conocer absolutamente todo". De hecho, asegura que se van a pactar unas garantías para que lo acordado se cumpla, las cuales podrían incluir la opción de levantar actas de las reuniones. En esta fase, no se hablará de nombres ni consejerías. "Todo lo que puedan escuchar o leer serán mentiras. Ahora estamos en plasmar las ideas que queremos impulsar desde esos gobiernos que tienen que salir después de un pleno de investidura", ha afirmado.

La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición, pero hasta que no se plasme el qué no se hablará "de nombres ni consejerías". "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox, que ha insistido en pedir "discreción" mientras se desarrollan las negociaciones.

Implicación de la dirección nacional del PP

Por su parte, el PP ha confirmado que la dirección del partido participará en dichas negociaciones para facilitar los acuerdos de Gobierno. "Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos y para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia", ha asegurado Cuca Gamarra en rueda de prensa.

Gamarra, que no ha confirmado quién participará en dichas negociaciones, ha explicado que el PP debe actuar "con responsabilidad" y que las direcciones de ambos partidos deben tener "altura de miras" para representar una alternativa al actual gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto en Extremadura como en Aragón, ha explicado, el resultado "ha sido claro" y los ciudadanos "exigen" al PP y a Vox que se entiendan en un acuerdo que sea "proporcional" con los resultados electorales.