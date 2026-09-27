El vídeo viral de Pedro Sánchez con el alcalde de Nueva York: "Ser de izquierdas significa lanzar tiros difíciles"

Con motivo de su visita a Nueva York, Pedro Sánchez ha aprovechado su estancia para acudir al despacho del alcalde neoyorquino, Zohran Kwane Mamdani, no solo para mantener una reunión diplomática, sino también para 'tirarse unos triples'. Mamdani ha publicado en su perfil de X (antes Twitter) un vídeo con Sánchez en el que emulan ser jugadores de baloncesto mientras lanzan bolas de papel a una papelera.

En el vídeo, que dura 21 segundos, ambos dirigentes vestidos de traje mantienen una conversación en inglés en la que Sánchez le dice al neoyorquino: "You know that being a leftist means taking big shots" (Sabes que ser de izquierdas significa lanzar tiros difíciles). "And making them" (Y anotar), le responde el alcalde de Nueva York antes de empezar a encestar en la papelera. La expresión que usa Sánchez ("taking big shots") se puede entender con el doble sentido de intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto o, enfocado a la política, asumir grandes retos a nivel político.

Un vídeo de serie americana

En la grabación, Sánchez y el estadounidense celebran los "tiros difíciles" de las políticas de izquierda lanzando, como se ha mencionado, bolas de papel a una papelera. Durante el vídeo, Mamdani y el presidente español se ríen y emulan estos tiros de baloncesto a un cubo, realizando los lanzamientos desde diferentes posturas y riéndose mientras suena una música de fondo. Una escena digna de una serie 'sitcom' y que en la cuenta de X del alcalde de Nueva York cuenta, por el momento, con casi 4 millones de visualizaciones.