Sánchez acusa a Abascal de "odiar a España tal y como es" y afirma que la moción es "un acto de propaganda"

Pedro Sánchez ha afirmado durante su réplica a Santiago Abascal que el Gobierno no entrará en las "provocaciones" por parte de Vox en la moción de censura. El presidente del Ejecutivo también ha dicho que la iniciativa es "de todo menos constructiva" y ha lanzado un mensaje a Casado: "No se deje arrastrar".

"No vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones", ha comenzado Pedro Sánchez su intervención de réplica tras el discurso de Santiago Abascal. El presidente del Gobierno ha dicho que afrontan la moción de censura con el "profundo respeto que representa la Cámara", aunque ha criticado la actitud de los miembros de Vox.

Sánchez ha comentado que la moción "es de todo, menos constructiva": "Abascal no ha venido pensando en obtener la confianza de la Cámara. Si recuerdan, es una moción donde el propio candidato manifestó no tener intención de defenderla".

La moción, un "despliegue de propaganda"

Por ello, el presidente del Gobierno se ha preguntado cuál es el significado de la iniciativa de Vox: "La pregunta que nos hacemos todos es qué significado tiene si esta iniciativa no pretende optar sustituir al actual Gobierno por otro. Hemos asistido a un despliegue de propaganda dirigido a cosas que no benefician nada a la Nación que ha descrito".

Pedro Sánchez también ha hecho referencia a las palabras de Abascal sobre la forma de vestir de los miembros de Unidas Podemos: "Usted no ha hecho ninguna propuesta durante su discurso. Lo único que ha dicho es cómo tienen que ir vestidos los diputados. Luego dirán que Vox no es fascismo, que es estilismo".

"Odia a España tal y como es"

Además, Sánchez ha dicho que Abascal "se aprovecha de las reglas de la democracia": "Cree que puede utilizar la Cámara como un gran plató para su lucimiento. Aquí está representada la España real, no como quisiera que fuese. Podemos mostrar con esta moción que la mayoría de la sociedad española descarta el camino del odio y optar por el camino de la unión ante el desafío que tenemos por delante".

"Abascal ha dicho que el Gobierno actual es peor que todos los del dictador Franco", ha seguido Sánchez, que también ha dicho que el líder de Vox "odia a España tal y como es": "No le interesa la libertad de los ciudadanos. Un verdadero patriota no puede odiar a sus compatriotas, para usted España es un número limitado de personas que se acomoda a sus prejuicios. Usted ama la España tenebrosa de Torquemada".

Mensaje a Casado: "Le pido que no se deje arrastrar"

Por último, Sánchez ha lanzado un mensaje a Pablo Casado: "Le pido que no se deje arrastrar y que no regale un éxito a la ultraderecha. Le pido que interrumpa esta deriva que introdujo la ultraderecha. El señor Abascal y los suyos nunca van a tener suficiente, siempre le fijarán una prueba más alta. Le pido que voten 'no' a esta moción y que demuestren que no tienen nada que ver con la ultraderecha".

"Esta moción va a ser un fracaso. No vencerá ni convencerá. Si algo quieren los ciudadanos es reponer el ánimo y una política que resuelva las dificultades", ha terminado Sánchez refiriéndose también a todos los grupos parlamentarios.

Seguro que te interesa...

Santiago Abascal asegura que Sánchez es un "mentiroso sin escrúpulos" y su Gobierno una "mafia"

Abascal, a Podemos: "Vienen peor vestidos de lo que exige la etiqueta de botellones de la facultad"

Así fueron las anteriores mociones de censura en España

¿Qué partidos apoyan la moción de censura y qué va a votar el PP?

Estos son los momentos clave de la moción de censura: debate, votación y resultado