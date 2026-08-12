El veredicto de Pérez-Reverte sobre La Odisea: "No es el héroe que imaginó Homero"

La última película de Christopher Nolan basada en la histórica novela de Homero, La Odisea, está siendo todo un éxito en taquillas, convirtiéndose ya en la obra más taquillera del cineasta y en la más taquillera de la historia en salas IMAX.

Una súper producción que ha generado opiniones de todo tipo y a la que no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su visión Arturo Pérez-Reverte. El escritor cartagenero ha sido una de las millones de personas que han acudido al cine a presenciar la película y ha decidido compartir su opinión, como viene siendo habitual, a través de su cuenta en la red social X.

El académico comenzó su valoración indicando que, “licencias nolanescas aparte, es una gran película” en su publicación. Sin embargo, este entusiasmo inicial se diluye al referirse al actor principal.

Duras críticas a la elección de Matt Damon y Tom Holland

Para Pérez-Reverte, la presencia de Matt Damon en el papel de Odiseo no le llegó a convencer en absoluto, señalando que el actor “carece de astucia, grandeza, épica y verdaderos remordimientos”. Una interpretación que, a su juicio, no encaja con la esencia del mito clásico: “No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero, ni logra alcanzar al enorme Ralph Fiennes de El Retorno”.

A través de las respuestas que intercambió con algunos usuarios en la misma publicación, Pérez-Reverte completó su visión sobre el papel de Matt Damon, a quien definió como “un turista gringo de viaje por un Mediterráneo del que no tiene ni puta idea”, añadiendo además que luce “cara de un tío de Arkansas que no se entera de nada”.

Ante la pregunta de a quién habría elegido él para encarnar al mítico rey de Ítaca, el escritor se decantó por “un tipo con cara de pirata mediterráneo cabroncete, duro, cruel y listo, que es lo que era Odiseo”.

Otro de los personajes que tampoco logró convencer al autor fue Tom Holland en el papel de Telémaco. Para el escritor, en la obra de Homero “la de verdad, Telémaco tiene 20 años y es casi un adolescente”, mientras que en la adaptación de Nolan “ya se afeita”.