El PP urge a cerrar los gobiernos autonómicos con Vox mientras crecen las tensiones entre ambas direcciones

El PP y Vox mantienen abiertas las negociaciones para formar gobierno en varias comunidades autónomas tras las elecciones, en un contexto marcado por la urgencia de los primeros y las críticas de los segundos. Mientras el PP insiste en cerrar acuerdos "cuanto antes" para evitar un "bloqueo", Vox denuncia obstáculos por parte de la dirección nacional popular, aunque admite una mayor sintonía con los líderes territoriales.

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, subrayó este lunes la necesidad de acelerar los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León para poner en marcha los gobiernos autonómicos. Según defendió, la prioridad es dar respuesta a los ciudadanos y comenzar a trabajar en medidas clave como la elaboración de presupuestos.

En este sentido, Bravo se mostró convencido de que las negociaciones llegarán a buen puerto, al considerar que existen puntos programáticos compartidos entre ambas formaciones. Entre ellos citó la bajada de impuestos, la reducción de trabas administrativas y la eliminación de gasto que calificó de "superfluo".

El dirigente popular puso especial énfasis en Extremadura, donde considera que la voluntad de los votantes pasa por que María Guardiola asuma la presidencia. A su juicio, cuanto antes se forme gobierno, antes podrán adoptarse medidas económicas y administrativas.

Críticas cruzadas en plena negociación

Sin embargo, el clima entre ambas formaciones dista de ser plenamente cordial. Desde Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fúster, denunció que la dirección nacional del PP está poniendo "zancadillas" a las negociaciones, en contraste con la actitud de los líderes autonómicos, con quienes asegura que existe una interlocución más fluida.

Fúster acusó además a Génova de filtrar conversaciones a los medios de comunicación con versiones que, según dijo, no se corresponden con la realidad. A su juicio, estas prácticas perjudican la confianza necesaria para alcanzar acuerdos.

El portavoz de Vox sostuvo que su formación ha presentado propuestas "sensatas" centradas en políticas concretas y no en el reparto de cargos. En este contexto, insistió en que la responsabilidad de cerrar los pactos recae ahora en el PP.

Diferencias sobre estrategia y tiempos

A pesar de las tensiones, Vox confirmó que las negociaciones se han retomado esta semana en comunidades como Extremadura y Aragón, mientras que en Castilla y León se abordarán en una fase posterior. El partido también destacó que prioriza el contenido de los acuerdos frente a la ocupación de puestos institucionales.

De hecho, Fúster avanzó que Vox no formará parte de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, siguiendo la línea ya adoptada en otros territorios, al considerar que ese tipo de posiciones no son el eje de la negociación actual.

Por su parte, desde el PP se evita entrar en las críticas directas, aunque Bravo sí deslizó comparaciones entre mensajes internos de Vox y actuaciones previas del Gobierno central, en referencia a la gestión de conflictos internos.

En cualquier caso, ambas formaciones coinciden en la necesidad de seguir dialogando, aunque difieren en el ritmo, las formas y el enfoque de las negociaciones. El desenlace de estos contactos será clave para la configuración de los gobiernos autonómicos en las próximas semanas y para la estabilidad institucional en estos territorios.