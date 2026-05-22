El Tribunal Supremo rechaza paralizar la regularización extraordinaria de migrantes

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes que fue aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo este viernes en una deliberación que ha durado más de tres horas después de escuchar a los recurrentes y a la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno.

Esta petición fue formulada por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. Respecto a Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia, el tribunal ha inadmitido "por falta de legitimación activa" sus recursos, por lo que no resuelven sus peticiones.

Sin embargo, sí ha admitido la legitimación activa de Vox y de la Comunidad de Madrid, aunque ha rechazado su petición de suspensión cautelar del real decreto. El Supremo ha indicado que los autos serán notificados en los próximos días.

Según Europa Press, fuentes de Hazte Oír han confirmado que recurrirán la decisión de la Sala debido al "grave riesgo" que entraña no suspender cautelarmente la regularización extraordinaria.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.000 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

No se cumplen los requisitos para suspenderla

En cambio, la Abogacía del Estado defiende que "no se cumplen los requisitos" para suspender la regularización debido a que supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". Sostienen que "en ningún caso" ninguno de los beneficiarios del procedimiento va a poder votar en las próximas elecciones.

Mientras, el letrado de Vox ha respaldado también ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización y ha señalado que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.

Más de medio millón de beneficiarios

Hasta el momento, un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud al proceso extraordinario de regularización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio.

El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.