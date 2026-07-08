Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Zapatero le declara la guerra a Hacienda"

La segunda jornada de la cumbre de la OTAN vuelve a estar marcada por Donald Trump y sus choques con los aliados europeos, mientras Pedro Sánchez trata de pasar desapercibido por el debate sobre el gasto en Defensa. Además, Zapatero recurre la investigación de Hacienda y Marine Le Pen mantiene su intención de competir por la Presidencia francesa. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Trump monopoliza la cumbre de la OTAN y vuelve a señalar a Europa

Hoy se celebra la segunda jornada de la cumbre de la OTAN con un protagonista indiscutible: Donald Trump. El presidente estadounidense insiste en que ha acudido únicamente por la buena relación que mantiene con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ante quien ha anunciado el levantamiento de las sanciones para que Turquía pueda volver a comprar cazas estadounidenses, pese a que la normativa de Estados Unidos lo impide actualmente. Trump justifica la decisión asegurando que considera a Turquía un aliado mucho más leal que buena parte del resto de socios de la Alianza.

Antes de la cena con los líderes aliados, el presidente estadounidense volvió a reclamar la soberanía sobre Groenlandia, argumentando que Dinamarca no invierte lo suficiente para proteger la isla y que Estados Unidos sí estaría dispuesto a hacerlo. También aprovechó para cargar contra varios dirigentes europeos. Afirmó que Keir Starmer podría haber perdido su futuro político por no respaldarle frente a Irán y extendió las críticas a Giorgia Meloni, Friedrich Merz y Emmanuel Macron.

En cambio, Trump no hizo ninguna referencia a Pedro Sánchez. En Moncloa niegan que exista una mejora en la relación entre ambos y consideran que el presidente estadounidense simplemente optó por ignorar al jefe del Ejecutivo español.

Sánchez intenta pasar desapercibido en una cumbre en la que España vuelve a recibir críticas por su negativa a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. La estrategia del Gobierno consiste en defender que con un esfuerzo del 2,1% España puede cumplir las capacidades militares que exige la OTAN, aunque el debate de fondo sigue siendo la incertidumbre sobre la futura retirada de tropas estadounidenses del continente.

La anécdota de la jornada la dejó la llegada de Sánchez a Ankara. Desde Moncloa no comunicaron al protocolo turco que Begoña Gómez finalmente no viajaría, por lo que las autoridades recibieron al presidente con dos ramos de flores, uno destinado a él y otro a su esposa, que quedó sin entregar.

Zapatero recurre la investigación abierta por Hacienda

José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a la actualidad cincuenta días después del registro de su despacho y del hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. No lo hace para ofrecer las explicaciones que prometió sobre ese patrimonio, sino para recurrir la investigación abierta por la Agencia Tributaria.

El expresidente considera que el procedimiento es "unilateral y caprichoso" y sostiene que no puede mantenerse de forma paralela a la causa penal que instruye la Audiencia Nacional. Por ello solicita la suspensión del expediente tributario mientras continúa la investigación judicial. La actuación de Hacienda afecta únicamente a Zapatero y no, por el momento, a su esposa, Sonsoles Espinosa, ni a sus hijas.

Marine Le Pen mantiene su carrera hacia el Elíseo

Marine Le Pen ha visto confirmada su condena por malversación de fondos públicos, aunque el tribunal ha reducido el periodo de inhabilitación inicialmente previsto. La sentencia mantiene, no obstante, la obligación de portar una pulsera electrónica durante un año.

Tras reunirse con la dirección de Agrupación Nacional, Le Pen anunció que recurrirá la resolución judicial con el objetivo de poder desarrollar con normalidad una futura campaña presidencial.

Sería la cuarta vez que concurriera a unas elecciones presidenciales. En las dos últimas logró imponerse en la primera vuelta, aunque fue derrotada posteriormente por Emmanuel Macron. En esta ocasión, el actual presidente no podrá optar a un nuevo mandato y los sondeos sitúan a Agrupación Nacional como favorita, si bien una parte importante del electorado conservador prefiere como candidato a Jordan Bardella, heredero político de Le Pen.