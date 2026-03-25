Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump firma la orden para el envío de tres mil militares al Golfo Pérsico"

El despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo, la comparecencia clave del Gobierno español ante la crisis con Irán y la nueva carrera espacial impulsada por la NASA marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Golfo

El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de 3.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las unidades de élite con mayor capacidad de despliegue rápido del ejército estadounidense. A este movimiento se sumará la llegada de buques de asalto y más de 2.000 marines en los próximos días.

El despliegue se interpreta como una advertencia directa a Irán, en un contexto en el que Washington podría plantearse objetivos estratégicos como la isla de Jarg, clave para la exportación de petróleo iraní.

Sin embargo, Trump mantiene un discurso paralelo de negociación, asegurando que Irán estaría dispuesto a renunciar a su programa nuclear. Un doble mensaje que también se reproduce en Teherán: el régimen ha nombrado a Baquer Zolqader, figura del ala dura, como nuevo responsable de seguridad, pero al mismo tiempo ha reabierto el estrecho de Ormuz a buques no considerados hostiles.

Sánchez comparece con el decreto anticrisis encarrilado

El presidente Pedro Sánchez comparece en el Congreso para fijar la posición de España y de la Unión Europea ante una crisis que el propio Gobierno ha calificado como la más grave de los últimos años.

La intervención llega tras un cambio de discurso del Ejecutivo, que ha pasado de minimizar el impacto del conflicto a advertir de sus consecuencias económicas y energéticas. Mientras tanto, el decreto anticrisis será previsiblemente convalidado, con el apoyo confirmado de Junts y la posibilidad de que también se sume el Partido Popular.

Entre las concesiones, destaca la aplicación de una directiva europea para que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros queden exentos de IVA. En paralelo, la vicepresidenta María Jesús Montero sigue pendiente de formalizar su salida del Gobierno para centrarse en su candidatura.

La NASA acelera la carrera espacial frente a China

El nuevo responsable de la NASA, Jared Isaacman, ha presentado un ambicioso plan para reforzar la presencia de Estados Unidos en el espacio. En una semana está previsto el lanzamiento de la primera misión tripulada del programa Artemis hacia la órbita lunar.

El objetivo es que los astronautas vuelvan a pisar la Luna antes del final del mandato de Trump y establecer posteriormente misiones regulares cada seis meses. A más largo plazo, se plantea la creación de una base permanente con presencia humana.

El proyecto estará dirigido por el ingeniero español Carlos García-Galán y se enmarca en una competencia directa con China, que también aspira a llegar a la Luna antes de la próxima década. Isaacman reconoce la dificultad del reto y lo presenta como un imperativo estratégico nacional.