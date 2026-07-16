Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Tribunal Europeo responde a la consulta de la Audiencia Nacional sobre la ley de amnistía"

La declaración de la directora de la Guardia Civil en el caso Leire ante el juez, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía y la clasificación de Argentina para la final del Mundial. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La directora de la Guardia Civil declara ante el juez por el caso Leire

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está citada esta mañana en la Audiencia Nacional para declarar como investigada ante el juez Santiago Pedraz. Después comparecerá también el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas.

La investigación se centra en las contradicciones sobre los encuentros mantenidos con Leire Díez. Tras negar inicialmente cualquier reunión, la Dirección General de la Guardia Civil terminó reconociendo dos encuentros y posteriormente la propia Mercedes González admitió en el Senado que pudieron ser tres, aunque aseguró que en ninguno de ellos se abordó la presunta trama. Sí reconoció, no obstante, que Leire Díez le preguntó por la posible readmisión del guardia civil Rubén Villalba.

La UCO y la Fiscalía sostienen que esos encuentros coincidieron con la apertura de expedientes a investigadores de la Guardia Civil y consideran que podrían responder a un intento de intimidar o condicionar las investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

En la misma causa declaró ayer como testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien explicó al juez que fue Leire Díez quien le trasladó que disponía de información relevante y que la remitió a Santos Cerdán, quien posteriormente le aseguró que no había nada de interés. También compareció el número dos del exfiscal general del Estado, Diego Villafañe, que confirmó dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, de las que informó a Álvaro García Ortiz.

El TJUE se pronuncia sobre la amnistía, aunque el futuro de Puigdemont sigue sin cambiar

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde hoy a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario en materias relacionadas con el terrorismo y la protección de los intereses financieros de la Unión.

Todo apunta a que el tribunal seguirá el criterio expresado el pasado mes de noviembre por el abogado general de la UE, una decisión que tanto el Gobierno como Carles Puigdemont previsiblemente interpretarán como un respaldo a la norma.

Sin embargo, el pronunciamiento no entra en el fondo de la aplicación concreta de la amnistía. El TJUE no decidirá si el Tribunal Supremo actuó correctamente al excluir de la amnistía el delito de malversación, por lo que las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig seguirán vigentes. Esa cuestión quedará pendiente de la futura decisión del Tribunal Constitucional, previsiblemente después del verano.

Argentina será el rival de España en la final del Mundial

La selección de Argentina se clasificó anoche para la final del Mundial tras culminar una nueva remontada, la tercera del torneo, y será el rival de España el próximo domingo en Nueva Jersey.

La final contará con la presencia en el palco de los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. También asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que serán los encargados de entregar el trofeo al campeón.

Quien finalmente no viajará a Estados Unidos será Pedro Sánchez. Desde Moncloa aseguran que el desplazamiento no figuraba en su agenda y que el presidente mantiene previsto un viaje oficial a Argelia el lunes para escenificar la mejora de las relaciones bilaterales.