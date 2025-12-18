Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez se sitúa a sí mismo en el lado correcto de la historia del diésel"

La comparecencia de Santos Cerdán en el Senado, el nuevo frente climático que abre Pedro Sánchez tras el giro de Bruselas y el choque abierto entre Sanidad y los médicos. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

La soledad de Santos Cerdán en la comisión Koldo

Lo primero es la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión Koldo del Senado. Una cita que ha dado mucho más juego del previsto desde el primer minuto. Porque, como le recordaba la senadora de UPN Mar Caballero, a diferencia de abril de 2024, en esta ocasión no le ha acompañado medio PSOE para mostrarle su apoyo. Ahora Cerdán es un apestado para los socialistas y le han dejado solo.

Un aislamiento que ha encendido al ex secretario de Organización, que sigue teniendo muy en cuenta aquella rueda de prensa anunciada tras su imputación y, después, tras salir de la cárcel. Primer aviso al PSOE nada más comenzar una comparecencia en la que ha insistido en su inocencia, repitiendo al pie de la letra la estrategia de defensa seguida en el Supremo.

Con su abogado —el colaborador de la fontanera Jacobo Teijelo— vigilante para que no se saliera del guion, Cerdán ha vuelto a decir que los audios de Koldo están manipulados, que se le investiga de forma inquisitorial y que Servinabar no es medio suya. El discurso conspirativo ha tocado techo cuando ha afirmado que empezó a ser investigado —las cloacas, dice él— tras reunirse con Puigdemont y pactar la investidura.

El momento más revelador llegó con la intervención del senador socialista Alfonso Gil. Si hace año y medio aseguraba que Cerdán había despejado todas las dudas sobre su inocencia, ayer evitó incluso hacer preguntas por temor a que se malinterpretaran. Cuando se permitió un reproche ético, la respuesta de Cerdán fue una advertencia dirigida no solo a Gil, sino a todo el PSOE que le ha ninguneado estos meses.

Sánchez reabre la batalla climática tras el giro europeo

Pedro Sánchez ha encontrado un nuevo terreno de confrontación para intentar movilizar a su electorado. Veinticuatro horas después de que la Comisión Europea permitiera seguir fabricando vehículos de combustión más allá de 2035, el presidente del Gobierno ha calificado la decisión de error histórico, al considerar que debilita la lucha contra el cambio climático en nombre de la competitividad.

Aguado el Pacto Verde europeo —con Teresa Ribera aún como vicepresidenta de la Comisión—, Sánchez ha presentado un borrador para un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. El PP, por ahora, rechaza siquiera sentarse a negociar.

No es la primera vez que el presidente intenta desplazar el foco del debate público hacia este terreno. Ya lo hizo el uno de septiembre, señalando la gestión de los incendios en comunidades gobernadas por el PP. En Moncloa saben que sin el PP no hay pacto posible, pero el objetivo es precisamente ese: sacar rédito político y movilizar al electorado climático en la cadena de citas autonómicas que arranca este domingo en Extremadura.

Choque entre Sanidad y los médicos

Se encona el conflicto entre los médicos y la ministra Mónica García después de que los sindicatos médicos se hayan levantado de la mesa de negociación. El motivo: la negativa de Sanidad a abrir una mesa paralela específica para el colectivo, tras haber alcanzado un preacuerdo con los sindicatos sanitarios generales.

La principal reclamación es un estatuto marco propio, que fue también el detonante de la huelga de cuatro días de la semana pasada. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos utiliza ahora el seguimiento de esos paros como elemento de presión y amenaza con nuevas jornadas de huelga en enero.

Sanidad responde que una negociación separada sería ilegal y defiende que el diálogo social debe hacerse de forma conjunta. Los principales desacuerdos giran en torno a las guardias —que los médicos quieren voluntarias y mejor remuneradas— y a la jubilación anticipada sin penalización. El ministerio replica que aceptar estas condiciones podría poner en riesgo el sistema nacional de salud.