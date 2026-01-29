Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez pica piedra y reparte favores para reconstruir el bloque de la investidura"

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Jornada de funeral en Huelva por los fallecidos de Adamuz

Asisten los reyes y oficia el presidente de los obispos. Se ignora si asistirán las familias y cuántas.

En el Senado comparece el ministro Puente y se espera intercambio de palabras gruesas y verdades a medias entre gobierno y oposición. Los investigadores analizan ya el material de las vías y los trenes en el laboratorio.

Ábalos entrega el acta un año después de su procesamiento

También un año después de que el Congreso concediera el suplicatorio. Un año fingiendo que representaba a sus votantes y siendo remunerado por ello.

Le sustituye la alcaldesa de Llaurí y el grupo socialista se asegura así un voto disciplinado. Junts allana el camino para dar a Podemos una coartada que le permita apoyar ahora el traspaso de competencias migratorias al gobierno catalán.

Sánchez pica piedra, y reparte favores, para reconstruir el bloque de la investidura.

EEUU pone la Transición Española como modelo para Venezuela

El gobierno estadounidense pone la Transición Española como modelo para que llegue allí la democracia. Lo hace para justificar que el régimen aguante aún un tiempo, no porque tenga detectado que los diputados chavistas del Parlamento de cartón piedra tengan intención de hacerse el harakiri. Se entiende que Delcy no es Suárez sino Arias Navarro.