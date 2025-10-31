Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "A Sánchez le hace falta memoria"

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, la ruptura entre Junts y el PSOE y las reacciones tras el funeral por las víctimas de la riada: tres asuntos que marcan la actualidad política de este jueves.

Carlos Alsina resume las principales claves del día con su habitual análisis de los hechos y protagonistas.

Pedro Sánchez y las cinco horas sin respuestas en el Senado

Lo primero es la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Algo más de cinco horas de las que no se puede sacar nada en claro para la investigación, que es de lo que en teoría va esta comisión. Lo que se vio ayer, y escuchamos en buena parte aquí, es a un presidente del Gobierno y secretario general del PSOE que no estaba dispuesto a responder a lo que se le preguntaba.

No tardó en mostrar cuál era su guion para repeler cualquier pregunta incómoda: hablar de Ayuso, de Casado, de Gürtel o de la Púnica. Tan interiorizado lo tenía el presidente que se permitió un chiste cuando la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, le dijo que quedaba gobierno progresista para rato. Sánchez replicó que prefería decir "para largo". Humor presidencial que nadie de su grupo parlamentario entendió.

Nueve minutos de repreguntas le costó a la senadora de UPN María Caballero que Sánchez reconociera, a su modo, que en algún momento quizá pudo recibir dinero en efectivo del partido. “Siempre contra factura”, matizó. Las dudas, eso sí, desaparecieron cuando dijo tajante que nunca fueron más de mil euros, el límite actual de la acción delictiva.

Fue solo el inicio de una comparecencia que continuó con cinco horas de “no recuerdo” y “no me consta”. Por no saber, no sabe ni dónde tiene el despacho el (o la) gerente del PSOE en Ferraz. Se excusó en que no tiene tiempo para ir por la sede del partido, argumento un tanto pobre. De Moreno Pavón tampoco supo decir si acudió a Moncloa en 2021 para alertarle de que Ábalos presentaba gastos desorbitados.

La militancia de Junts avala la ruptura con el PSOE, pero todo sigue igual

La militancia de Junts respondió a Puigdemont lo que Puigdemont quería. Un 87% avala romper con el PSOE. El prófugo destaca la alta participación: un 67%. La curiosidad ha querido —porque será curiosidad, ¿verdad?— que los porcentajes sean los mismos ahora que los que hubo cuando se selló el acuerdo de investidura.

Todavía nadie de la dirección de Junts ha explicado en qué consiste exactamente esta ruptura. Solo que decidirán el sentido de su voto según lo que vaya al Parlamento. Es decir, como hasta ahora. La aparente ruptura deja, en la práctica, todo igual que antes.

Carlos Mazón reflexiona tras el funeral por las víctimas

El president valenciano Carlos Mazón asegura que un año después le afecta lo sucedido con las víctimas en el funeral del miércoles. Pide tiempo para reflexionar una vez que se reúna con algunas de ellas en los próximos días.

Habrá una nueva comparecencia próximamente, aunque antes de que surgiera la duda sobre una posible dimisión, el propio Mazón aclaró que no hay una reflexión política novedosa. Se refiere a su presencia en las comisiones de investigación en Les Corts y en el Congreso, y a la que deberá hacer para anunciar su nueva crisis de gobierno una vez se haga efectiva la salida del vicepresidente para la reconstrucción, Gan Pampols.