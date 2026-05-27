Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez busca el calor espiritual de León XIV a diez días de su viaje a España"

La sesión de control llega marcada por la estrategia del Gobierno tras la imputación de Zapatero; el caso Plus Ultra sigue ampliando dudas sobre el rescate aprobado durante la pandemia; y el incendio en Doñana continúa estabilizado mientras preocupa su impacto ecológico. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El Gobierno afronta una nueva sesión de control con el foco en Zapatero

A las nueve de la mañana es la sesión de control al gobierno y se preparan ya los vicepresidentes y ministros -porque Pedro Sánchez está en Roma- para repetir el tercer argumentario del que hace uso después de la imputación de Zapatero.

Lo primero fue lo del lawfare hasta que la prensa explicó al ejecutivo y al PSOE que la causa la había impulsado la Fiscalía Anticorrupción. Luego fue lo de que era una vendetta de Donald Trump por la oposición firme de Sánchez y de ahí las investigaciones de la policía estadounidense hasta que comprobaron que la investigación comenzó cuando era presidente Joe Biden.

Ahora en lo que está el gobierno es en cacarear que Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia y en confiar que pueda explicarlo en su declaración ante el juez. Que por cierto ya no será el día 2 de junio sino dos semanas más tarde como había pedido el abogado del expresidente para prepararla en condiciones visto lo extenso del sumario. El día 17 y 18 de junio declarará ante el juez Calama.

Claro, este retraso a Zapatero le viene bien para preparar su declaración pero le viene mal a Pedro Sánchez. Si confía tanto el presidente como dice en que en esa cita se aclare todo estar dos semanas desgranando el sumario y publicándose información de la trama, fotografías de joyas o dinero, conversaciones… pues no ayuda precisamente a frenar el desgaste cada vez más acusado del ejecutivo.

Las dudas sobre Plus Ultra siguen creciendo

Y las dudas que genera el rescate de Plus Ultra, que esto sí afecta directamente al gobierno que concedió las ayudas en pandemia al considerar a la compañía aérea como empresa estratégica.

Conviene recordar que el juez Calama ha solicitado todos los correos electrónicos que intercambiaron la SEPI y Plus Ultra entre 2020 y 2021 para reconstruir el proceso de la concesión de ayudas.

Se le preguntó ayer a la portavoz del gobierno y ministra de la Seguridad Social Elma Saiz por si, visto lo visto en el sumario, tienen alguna duda del procedimiento y por lo que dice en su informe la UDEF de que la SEPI no les había trasladado el informe correspondiente de que Plus Ultra no tenía deudas con la Seguridad Social, requisito indispensable para recibir la ayuda en tiempos de pandemia.

Y si pensaba revisar de nuevo esa concesión. Hacer una auditoría, por ejemplo, como hizo Óscar Puente en Transportes sobre las concesiones en tiempos de Ábalos. Dijo la ministra que no porque la concesión ya se había revisado de arriba abajo.

Sánchez se hace papista

Y Pedro Sánchez en Roma viendo al Papa. Y preparándose para la misa a la que asistirá la semana que viene por la visita de León XIV a nuestro país. La de imágenes y comentarios que dará todo esto vista la situación judicial de su entorno. Como en España no hay ocasiones para que la prensa le pregunte lo intentaron ayer los compañeros en Roma a ver si había suerte. ¿Mañana tengo rueda de prensa, no? Pues eso.

Le salió al presidente el mismo tono que cuando Íñigo Alfonso le preguntó por su compromiso de traer a Puigdemont a España y dijo aquello de la fiscalía de quién depende, pues eso. Siete años después Puigdemont sigue en Waterloo pero porque la amnistía, por decisión del Tribunal Supremo, no le es aplicable. Bueno, a ver si hoy Pedro Sánchez sorprende o sigue manteniendo lo mismo que la semana pasada a pesar de todo lo que ha revelado el sumario sobre Zapatero y la trama Plus Ultra.

Le insistió anoche a Rafa Latorre en La Brújula el presidente castellano-manchego y único cargo actual socialista abiertamente crítico en que estamos ante el peor momento del PSOE y que el presidente debería o adelantar las elecciones o presentarse a una cuestión de confianza.

El gran temor de los alcaldes y presidentes autonómicos que mantiene el PSOE -a excepción de Salvador Illa- es que los votantes les hagan pagar a ellos en mayo del año que viene el descontento con Sánchez. Que no les hagan un Montero. Por cierto, las elecciones en Andalucía fueron hace diez días. No consta que María Jesús Montero haya realizado ningún análisis de la debacle del PSOE.

Hasta el día once de junio no se constituirá el parlamento andaluz. Hasta ese día no será diputada autonómica y por tanto sigue siendo diputada por el Congreso. Aunque ni vaya ni se la espere. Vacaciones pagadas.

El incendio de Doñana continúa estabilizado

Estabilizado desde anoche el incendio declarado en Doñana y que afecta a la zona de dunas y los corrales de las Marismillas. Aunque está siendo complicada su extinción aunque la buena noticia es que está confinado por haberse iniciado en una zona en la que sólo puede extenderse hacia la marisma o hacia las dunas.

Es decir, está destinado a morir. Otra cosa es que en su camino el fuego afecte notablemente a esta zona que es de enorme valor ecológico y clave, por tanto, para la biodiversidad del parque nacional.