Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Rufián siente el calor de su público y se reivindica como figura popular"

La negociación entre PP y Vox en Extremadura, los intentos de reorganización de la izquierda y la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El pulso entre PP y Vox por la investidura en Extremadura

En esta relación especial que tienen PP y Vox la próxima meta volante está en Extremadura. Como mucho el 3 de marzo, ya en plena campaña castellano y leonesa, debe someterse María Guardiola al debate de investidura. Si no logra mayoría absoluta habrá una segunda votación 48 horas después en la que le bastaría con tener más síes que noes. Si la investidura fracasa podrá haber nuevos intentos durante dos meses antes de que se disuelva la Asamblea y vayamos a una repetición electoral.

Ayer Vox dijo que no facilitará la investidura de Guardiola ni apoyándole en una primera votación ni absteniéndose en una segunda. Un no rotundo ha dicho Ignacio Garriga, que es quien habla en nombre del líder de su partido en Extremadura que se llama, por si le interesa, Óscar Fernández.

Ayer era la fecha límite para que se registraran las propuestas de investidura y Guardiola ha dado el paso a pesar de no contar por ahora con los apoyos suficientes. Se niega a aceptar el programa de los de Abascal y le recuerda que ha quedado tercero por mucho que haya mejorado. Recuerden que el PP subió un escaño hasta los 29 y Vox tiene 11 después de crecer seis diputados.

En la dirección nacional siguen adaptando su discurso viendo lo que se les puede venir encima en Castilla y León, Andalucia y posiblemente en unas generales. Dijo ayer Feijóo que si se celebrasen hoy elecciones habría una mayoría que pediría el cambio -por eso Sánchez no convoca, claro-. Pero que Vox se hace con el voto de los cabreados pero quien siguen ganando las elecciones es el PP.

Los intentos de reorganización de la izquierda

La izquierda está intentando unirse pero con varios proyectos. Uno es el que representa Gabriel Rufián y que por ahora que se sepa sólo apoya un diputado de Más Madrid de nombre Emilio Delgado. Reconoce el delegado de Esquerra en el Congreso que no tiene apoyo político pero dice tener mucho apoyo social porque ahora le llaman de zonas de Andalucía para mostrarle su apoyo a pesar de seguir siendo catalán e independentista.

Luego está la deconstrucción de Sumar que va a presentarse el día 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y de la que forman parte por ahora las mismas formaciones que crearon Sumar. Más Madrid, IU, En Comú y la propia Movimiento Sumar. Y cuya principal deconstrucción parece que es que ya no estará liderada por Yolanda Díaz.

La comparecencia de Sánchez en el Congreso

A las nueve de la mañana comparece en el Congreso Pedro Sánchez. Tres semanas después va a ser la primera vez que hable del accidente de Adamuz y del caos ferroviario en el Congreso. Hasta ahora lo había hecho en mítines pero no en actos oficiales. Y lo acompañará además de otros asuntos como lo que se ha tratado en las últimas cumbres internacionales.

Anuncia por cierto el gobierno que la próxima semana no estarán ni el presidente ni siete ministros -todos del PSOE- en la sesión de control porque se van a la India para asistir a una cumbre sobre el futuro de la Inteligencia artificial en la que también estarán Macron o Lula.

El objetivo del gobierno es seguir haciendo ver que gobierna para tratar de llegar a 2027. Aunque luego muchas de esas medidas no vayan a salir adelante porque debe votarse en el Congreso y no le dan los números. Por ejemplo el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que es la norma con la que anuncia que frenar la privatización de la sanidad pública para acabar con el modelo de la Comunidad de Madrid. No saldrá adelante pero sirve para seguir prolongando el choque con Ayuso. Que ella también aplaude.