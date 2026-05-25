Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PSOE se resigna a esperar el sumario completo del caso Zeta Plus"

El caso Zeta Plus sigue ganando peso político y judicial mientras se espera la publicación del sumario completo de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Paralelamente, comienzan a aparecer señales de desgaste entre los socios parlamentarios del Gobierno y crecen las maniobras políticas alrededor de una posible alternativa parlamentaria. En el escenario internacional, la atención vuelve a centrarse en Oriente Medio, donde las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan entre mensajes contradictorios y tensiones con Israel. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El sumario de Zeta Plus amplía la presión sobre Zapatero

El foco principal sigue puesto sobre el caso Zeta Plus. En las próximas horas, posiblemente hoy mismo, se conocerá el contenido del sumario de una investigación que puede aportar nuevos detalles sobre los motivos que llevaron al juez José Luis Calama a imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La cuestión vuelve a situar en primer plano el debate político y jurídico sobre el momento procesal de la causa. Quienes reclaman pruebas definitivas chocan con el hecho de que la investigación continúa todavía en fase de instrucción, sustentada por ahora en indicios y líneas de investigación abiertas.

El cambio de discurso político también ha sido evidente. Los primeros mensajes sobre supuesto lawfare dieron paso posteriormente a las apelaciones a la presunción de inocencia y a la necesidad de esperar explicaciones del expresidente. Sin embargo, esas explicaciones siguen sin llegar. Zapatero aseguró que comparecería para aclarar la legalidad de sus actividades, pero por el momento mantiene silencio y todo apunta a que podría esperar a declarar ante el juez antes de hacerlo públicamente.

Los informes de la UDEF, conocidos durante el fin de semana y utilizados como base de la citación judicial, atribuyen al expresidente un papel central dentro de la presunta estructura investigada. Los agentes consideran que Zapatero habría ejercido funciones de liderazgo y habría desarrollado mecanismos para ocultar su participación.

La investigación recoge además comunicaciones que, según los investigadores, reflejan la actuación de Julio Martínez como supuesto intermediario o testaferro. Entre los elementos analizados figuran documentos, correos electrónicos y mensajes eliminados de forma recurrente, un comportamiento que incrementó las sospechas policiales. Los informes también detallan cómo durante la pandemia, y tras anunciarse las ayudas públicas, responsables de Plus Ultra habrían tratado de acceder a ellas estableciendo contactos con distintas figuras políticas y su entorno.

Los socios del Gobierno empiezan a mostrar desgaste y movimientos estratégicos

Mientras el PSOE intenta contener el impacto político de la investigación, comienzan a aparecer señales de cansancio entre algunos aliados parlamentarios. El PNV, tradicionalmente uno de los socios más estables del Ejecutivo, empieza a endurecer su discurso. Su dirección advierte de que existen límites políticos y señala la acumulación de asuntos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Aunque los nacionalistas vascos evitan concretar escenarios futuros, tampoco despejan completamente las dudas sobre posibles movimientos parlamentarios. Según distintas informaciones, representantes del PNV y Junts habrían mantenido contactos para explorar distintos escenarios políticos. Entre ellos aparecería la posibilidad de facilitar una mayoría alternativa cuyo objetivo exclusivo sería una convocatoria electoral anticipada.

La situación tampoco resulta sencilla para Junts, que afronta una creciente presión política desde el ascenso de Alliança Catalana. El protagonismo interno se desplaza cada vez más hacia figuras como Míriam Nogueras, cuya posición adquiere mayor relevancia en un momento especialmente delicado para el espacio independentista.

Trump, Irán e Israel: negociación abierta y tensión creciente

En el ámbito internacional, la atención vuelve a situarse sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump ha vuelto a lanzar mensajes contradictorios. Después de asegurar durante el fin de semana que un acuerdo estaba prácticamente cerrado, en las últimas horas ha pedido prudencia y ha rebajado las expectativas.

Pese a ello, diferentes informaciones apuntan a avances en las conversaciones. Se sabe que delegaciones iraníes y de Omán mantienen contactos relacionados con el futuro del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos mundiales. Las negociaciones abordarían cuestiones relacionadas con la navegación y posibles condiciones económicas para el tránsito marítimo por la zona.

La evolución de estos contactos no termina de convencer a Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí habría trasladado su malestar por la posibilidad de que el entendimiento actual se limite a una tregua temporal de dos meses y no incluya el desmantelamiento del programa nuclear iraní, objetivo prioritario para Israel. Según diversas informaciones, Netanyahu habría advertido además a Washington de que Israel se reserva capacidad de actuación propia independientemente del resultado final de las negociaciones.