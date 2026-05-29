Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Al PSOE se le atraganta el caso fontanera"

Ferraz, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la declaración de Fernández Díaz en el caso Kitchen aumentan la presión política y judicial sobre PSOE y PP. Moncloa recupera el discurso del "ataque al Gobierno" tras la entrada de la UCO en la sede socialista mientras en Badajoz arranca el juicio a David Sánchez y en la Audiencia Nacional comparecen los implicados en la operación Kitchen. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Moncloa recupera el discurso del "ataque al Gobierno"

Lo primero siguen siendo las consecuencias de la entrada de la UCO en la sede de Ferraz. Veinticuatro horas llevaba el PSOE buscando un argumentario sobre lo ocurrido lo que ha hecho el Palacio de la Moncloa es reutilizar precisamente el esgrimido cuando Pedro Sánchez envió una carta a la ciudadanía y protagonizó su retiro fake. Que es justo cuando habría comenzado la trama que investiga el juez Pedraz.

Moncloa, por tanto, cierra el circulo volviendo a denunciar supuestos movimientos para derrocar al gobierno por medios no democráticos como dijo ayer de manera muy vehemente el ministro Óscar Puente. En esos diez minutos de desahogo en los pasillos del Congreso le preguntó un periodista quién estaría utilizando esos medios no democráticos si hablamos de que es un juzgado el que investiga y la policía judicial la que atiende a sus órdenes.

Pero curiosamente lo que más le molestó al ministro es que el periodista entendiera que Puente había mostrado respeto por la justicia.

No parece que se le diga a un ministro que ha mostrado respeto por la justicia sea para ponerse así, pero bueno. Hasta dentro de un mes no sabremos si la opinión de Puente será la que defienda Pedro Sánchez en la comparecencia que ha pedido hacer en el Congreso justo después de que sus socios reclamaran que acudiera a explicarse.

Lo que es curioso es que pida acudir al Congreso como presidente del gobierno cuando como secretario general del PSOE podría dar explicaciones hoy mismo sin pedir permiso a nadie. Si no explica en la sede de su partido lo que tiene que ver con el PSOE y no con la presidencia del gobierno es porque no quiere.

Ni tan siquiera ha dado la cara su secretaria de organización Rebeca Torró por la imputación de la gerente del partido. Treinta horas después se lo ha ventilado en un tuit en el que dice que el PSOE no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto. Y retrasa las explicaciones pertinentes a cuando se levante el secreto de sumario y lo analicen. Ella sí muestra en este tuit respeto absoluto a la justicia.

Empezó el juicio al hermano del presidente

Ya se han escuchado en la Audiencia Provincial de Badajoz los primeros planteamientos de las partes en el juicio al hermano del presidente. La imagen de David Sánchez en la primera fila del banquillo sobresaliendo del resto de acusados por su altura y corpulencia aparece hoy en varias primeras páginas por lo llamativo de la foto. A su lado, diminuto, Miguel Ángel Gallardo.

El abogado de David Sánchez ha criticado la investigación que ha liderado la juez Beatriz Biedma, que considera prospectiva y la comparaba con la asistencia a una revisión médica y el doctor, de buscar y buscar, acaba encontrando algo.

No comparte esa opinión la fiscal García Boró. Que no solo ha rechazado que la investigación haya sido prospectiva, sino que niega que la intervención de miles de correos de trabajadores de la Diputación vulnerase los derechos fundamentales de los acusados.

Conviene recordar que la Fiscalía no ha presentado cargos contra los acusados y de hecho ayer defendió, coincidiendo con el abogado del hermano, que uno de los delitos por los que se juzga a David Sánchez habría prescito. Es el de aceptación de nombramiento ilegal. El más leve de los que se le acusa. Ojo, que la fiscal puede perfectamente no ver delito y por eso no acusar y a la vez defender la investigación que se ha hecho y aceptar que hayan sido las acusaciones populares las que hayan llevado el peso acusatorio.

Kitchen vuelve a perseguir al PP

Y las cloacas del Partido Popular. En el juicio a la Kitchen el ex ministro del Interior Fernández Díaz ha negado haber ordenado el seguimiento a Bárcenas y que solo se enteró de la existencia de la trama a finales de 2015 cuando empezó a publicarse en prensa. Hasta ese momento afirma tajante que él nunca oyó nada.

Esto choca con lo declarado por su número dos Francisco Martínez, que también haber ordenado nada o estado a tanto de la trama, pero ha declarado que en julio de 2013 el ministro le llamó para pedirle que se enterara de si había alguien del círculo cercano al ex tesorero del PP colaborando con la Policía. El jefe de la Policía Eugenio Pino le confirmó que era el chófer y Martínez se lo traslada al ministro. O a Fernández Díaz o a Francisco Martínez les falla la memoria. O uno de los dos no dice la verdad.