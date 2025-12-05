Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Opacidad total de Sánchez sobre la cumbre con el gobierno marroquí"

La jornada informativa viene marcada por el terremoto interno que provoca el caso Salazar en el PSOE, el hermetismo absoluto por parte del Gobierno de la reunión de alto nivel con Marruecos y la decisión histórica de RTVE de no participar ni retransmitir Eurovisión 2026. Tres frentes distintos que reflejan tensiones políticas, diplomáticas y culturales.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El caso Salazar desata un cisma en el PSOE

Lo primero es el caso Salazar y el cisma que ha generado dentro del PSOE. No tanto por las acusaciones de acoso sexual contra uno de los hombres de confianza de Sánchez —al menos cuatro mujeres—, sino por la falta de diligencia del partido ante las denuncias internas presentadas hace meses. Las denunciantes aseguran que ni siquiera se habían puesto en contacto con ellas.

Ha tenido que ser un reportaje periodístico el que devolviera el asunto a la agenda pública y el que provocara que el PSOE se diera por escandalizado. De momento, no hay investigación judicial abierta, ni el partido parece inclinado a impulsarla. Pretenden esperar a la resolución del Órgano Antiacoso —del que ya se ha visto su eficacia— y solo después valorar si acudirán a la Fiscalía.

Desde dentro del PSOE, hay voces que piden celeridad. Lo expresaron en la reunión telemática del miércoles y lo dijo ayer públicamente Adriana Lastra, ex vicesecretaria del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias. Ella misma denunció haber sufrido acoso personal por parte de Santos Cerdán. Tras su autocrítica, aprovechó para recordar que "peor lo hizo" el PP de Galicia cuando defendió la presunción de inocencia de un consejero investigado por agresión sexual.

Hermetismo total en la reunión España–Marruecos

El silencio absoluto ha sido la tónica de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada ayer en el Palacio de la Moncloa y que duró apenas tres horas. No tuvo cobertura de prensa y los ministros de Sumar no asistieron, en protesta por la falta de respaldo al plan marroquí para el Sáhara Occidental que Sánchez aceptó de forma unilateral hace más de tres años mediante una carta a Mohamed VI.

Lo único que se conoce es una declaración conjunta de 23 páginas y 119 puntos que omite cualquier referencia a temas clave: la delimitación de las aguas territoriales frente a Canarias y la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, operado por España a través de Enaire. Esto ha indignado al presidente canario, Fernando Clavijo, que reclamó representación del archipiélago en esa reunión y alguna mención explícita a asuntos que afectan directamente a Canarias.

RTVE se retira de Eurovisión por la presencia de Israel

Y 64 años después de su debut —con el "Estando contigo" de Conchita Bautista—, RTVE no participará en Eurovisión 2026. Tampoco lo retransmitirá. El motivo: la presencia confirmada de la radiotelevisión pública israelí. España pierde así una batalla que tanto el Gobierno como RTVE han librado desde la última edición del festival —la de Melody— en mayo, y con mayor intensidad desde que el Gobierno de Netanyahu recrudeció su ofensiva en Gaza en septiembre.

Desde el ministro de Cultura Ernest Urtasun hasta el presidente de RTVE José Pablo López, pasando por Pedro Sánchez, defendieron que no se podía "normalizar" la presencia de Israel, que no valen los dobles estándares y que si Rusia fue expulsada por la invasión de Ucrania, el mismo criterio debía aplicarse a otros países implicados en vulneraciones graves de derechos.