Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Minneapolis se rebela contra Trump y la violencia de sus agentes de inmigración"

La suspensión, de nuevo, del servicio de Rodalies en Cataluña, las consecuencias del temporal en España y las consecuencias del homicidio de un enfermero en Minneápolis por los agentes de inmigración.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Cercanías, de nuevo suspendido

Estaba previsto que durante esta lunes se reanudara el servicio de Rodalies, pero una incidencia técnica en el centro de control de Adif en la estación de França de Barcelona ha vuelto a suspender el servicio de trenes de Rodalies.

El gobierno autonómico encaja el desgaste y traslada su inquietud a la Moncloa. Sánchez, mitinero, estuvo de campaña electoral en Huesca y fue allí, y en un mitin, donde avaló a su ministro Puente y dijo que "las tragedias suceden".

Minneápolis se rebela contra Trump

El homicidio de un enfermero que grababa la actuación de los agentes y al que dispararon cuando ya estaba inmovilizado relanza las protestas ciudadanas.

La Casa Blanca falsea los hechos para hacer pasar a la víctima por un peligroso terrorista y el gobernador del Estado lo denuncia: gracias a dios, dice, tenemos el vídeo.

Las consecuencias del temporal en España

Tráfico recomienda consultar el estado de las carreteras antes de partir: hay restricciones en vías secundarias del norte por nevadas. Suspendidas las clases en dieciséis concejos de Pontevedra.