Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Mañueco gana y mejora resultados, pero se queda lejos de la mayoría absoluta"

La victoria del PP en Castilla y León, aunque nuevamente con dependencia de Vox, las dudas persistentes sobre el paradero y la salud del líder iraní Jamenei II y el reparto de premios en la última gala de los Óscar marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Gana el Partido Popular, que mejora en dos diputados. Alfonso Fernández Mañueco obtiene así un resultado mejor que el logrado por el PP en Extremadura y muy por encima del obtenido en Aragón.

Sin embargo, como en esos territorios, necesitará el apoyo de Vox para ser investido. Durante la campaña Mañueco insistió en que preferiría gobernar en solitario, aunque queda por ver si finalmente termina repitiendo el acuerdo de hace cuatro años y abre las puertas del gobierno autonómico al partido de Santiago Abascal.

El presidente en funciones volvió a reiterar anoche que no pactará con el PSOE, porque hacerlo —según dijo— sería dar entrada al sanchismo en la Junta. El candidato socialista, Carlos Martínez, recordó que había ofrecido previamente a Mañueco un acuerdo para que gobernara la lista más votada. Tras escuchar el nuevo rechazo del líder popular, volvió a subrayarlo durante la noche electoral.

El PSOE no gana las elecciones y queda a casi cinco puntos del PP, cuando hace cuatro años estaba a menos de punto y medio. Aun así, los socialistas consideran que el resultado insufla ánimo al partido tras los duros golpes sufridos en Extremadura y Aragón.

Además, el PSOE ha logrado imponerse al PP en provincias como Soria y León, con la coincidencia de que ambas capitales llevan años gobernadas por alcaldes socialistas. Queda también la incógnita de si Carlos Martínez recogerá su acta de procurador. Si lo hiciera, tendría que abandonar la alcaldía de Soria, donde gobierna con mayoría absoluta desde hace casi dos décadas.

Desde Ferraz se atribuye parte del resultado a la movilización de votantes contrarios a la guerra, una estrategia diseñada desde La Moncloa. Falta por ver si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una valoración pública de los resultados, algo que no ocurrió tras los comicios de Extremadura y Aragón.

Quien sí queda bajo la lupa es Vox. Aunque gana un diputado, los analistas coinciden en que el resultado es mucho peor de lo esperado. El partido de Abascal no alcanza el 19 % de los votos y queda lejos de las expectativas que había generado.

Persisten las dudas sobre Jamenei II y el cierre del estrecho de Ormuz

En el ámbito internacional continúan las dudas sobre el estado de salud y el paradero de Jamenei II, el nuevo líder supremo iraní.

Un medio kuwaití publicó anoche que el ayatolá ya no estaría en Irán y que habría viajado a Rusia para someterse a una operación estética tras las heridas sufridas en el ataque de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida de su padre y parte de su familia.

El régimen iraní, que sí desmintió la semana pasada que el líder estuviera muerto o en coma, no se ha pronunciado sobre esta información. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a afirmar que Jamenei está desfigurado, aunque el comentario —procediendo de él— no ha sido tomado precisamente como una prueba concluyente.

Trump también aseguró a la cadena NBC que podría volver a bombardear la isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo iraní, incluso —según dijo— "solo por diversión". Mientras tanto, Estados Unidos trata de reunir apoyos para una misión internacional destinada a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Pero en las últimas horas dos países clave han rechazado participar.

Alemania se ha sumado a Francia al anunciar que no formará parte de ninguna operación militar en la zona. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha hablado con Trump y ha destacado la importancia de reabrir el estrecho, lo que deja abierta la puerta a un posible apoyo del Reino Unido.

Otros países mencionados por Washington —como Japón, Corea del Sur o China— prefieren por ahora mantener un papel mediador y reclaman como condición previa el cese de los bombardeos.

'Una batalla tras otra', gran triunfadora de los Óscar

En el terreno cultural, la gala de los Premios Óscar ha tenido como gran vencedora a la película 'Una batalla tras otra'. La cinta se ha llevado los premios a mejor película, mejor director para Paul Thomas Anderson y mejor actor para Leonardo DiCaprio, entre otros galardones.

La producción española 'Sirat' se ha ido finalmente de vacío, tal y como ya preveían muchas quinielas previas. El premio a mejor película internacional fue para 'Valor sentimental', mientras que el Óscar al mejor sonido recayó en 'F1', la película protagonizada por Brad Pitt, cuyo equipo técnico grabó el audio directamente en circuitos de carreras para lograr una experiencia sonora lo más inmersiva posible.