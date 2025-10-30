Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El PP juega al despiste y no concreta cual de sus senadores preguntará a Sánchez"

Comparecencia de Sánchez en el Senado, funeral por las víctimas de la riada y cumbre entre Trump y Xi Jinping: tres escenarios que centran la actualidad política y mundial de este jueves.

Carlos Alsina resume las principales noticias del día:

Pedro Sánchez comparece en la comisión Koldo

A las nueve de la mañana comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado. Desde su entorno anticipan un interrogatorio duro y sucio. "Un circo", dicen. Temen que el PP agote sus cincuenta minutos de intervención para impedir que el presidente pueda responder, y después acusarle precisamente de no hacerlo.

Por ahora el PP juega al despiste y no concreta cual de sus senadores preguntará al presidente. En La Moncloa insisten en que Sánchez responderá a todo, como afirma hacer en cada sesión de control. Claro que, considerando su ausencia en las del Senado y su evasiva en las del Congreso, se puede intuir cómo discurrirá la sesión de hoy.

La semana pasada, el exgerente del PSOE, Moreno Pavón, se negó a dar explicaciones en el Senado "por respeto al Supremo". Pero ante el magistrado Leopoldo Puente sí ha respondido a las preguntas sobre el origen del dinero en metálico que se usaba para pagar gastos del partido. Explicó que los pagos en efectivo formaban parte de la cultura organizativa del PSOE.

Pavón reconoció que nadie revisaba los tickets que se presentaban —ni Ábalos, ni Koldo, ni el resto de secretarías del partido—. El juez sugirió que este escaso control pudo facilitar operaciones de blanqueo de capitales, al permitir que se presentaran gastos sin verificar su procedencia.

Verdad, respeto y humanidad reclaman las familias de los muertos en la riada

Mientras tanto, en el funeral por las víctimas de la riada, hubo gritos contra el president valenciano Carlos Mazón, pidiendo su dimisión, y también contra Pedro Sánchez, recordando su salida de Paiporta. Fueron los únicos momentos en que se rompió la sobriedad de un acto marcado por la emoción y el recuerdo de los 237 fallecidos por la dana de hace un año.

Presidencia del Gobierno había intentado limitar el contacto directo entre los Reyes y las víctimas, organizando un encuentro previo con una selección reducida. Sin embargo, al finalizar el acto, don Felipe y doña Letizia se acercaron espontáneamente a abrazar y consolar a los familiares, como en cada visita a l’Horta Sud. "Nunca estaréis solos. Estaremos siempre con vosotros", les dijo el rey.

Cumbre Trump–Xi en Corea del Sur

A las tres de la madrugada, Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur. Aunque se preveía una cita larga, la reunión duró poco más de hora y media. Minutos antes del encuentro, Trump se mostraba optimista.

Tras la reunión, el presidente estadounidense la calificó como "increíble" y anunció varios acuerdos. El primero, la reducción de aranceles a China del 20% al 10%, en represalia por el tráfico de fentanilo, lo que deja los gravámenes totales en un 47%. El segundo, que China reanudará la compra de soja a Estados Unidos. Y el tercero, relativo a los minerales críticos: según Trump, China ha levantado las restricciones, abriendo la puerta a la participación estadounidense en ese mercado estratégico.