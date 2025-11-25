Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Jordi Pujol no se libra"

Las tres historias del día se centran en la defensa cerrada del Gobierno a su fiscal general, la situación judicial de Jordi Pujol y el pulso diplomático entre EEUU, la UE y Ucrania para lograr un plan de paz viable.

El Gobierno cierra filas ante la condena al fiscal general

Defensa a ultranza en las filas del PSOE y de Sumar. Para Yolanda Díaz, el fiscal general condenado es un “hombre bueno e inocente”. La vicepresidenta cuestiona además a una parte de la judicatura que, sostiene, "se cree impune". También Óscar López ha salido al rescate: "No nos chupamos el dedo", afirmó. Ninguno de los dos, eso sí, ha acudido a un juzgado a denunciar prevaricación alguna.

Sobre la nueva fiscal general, su nombre es Teresa Peramato, el Gobierno había adelantado que deberá tener prestigio, solvencia y ser "indiscutiblemente progresista".

Conviene recordar que en mayo el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto para reforzar la independencia del fiscal general respecto al Gobierno. Una reforma que casa mal con la exigencia de que el elegido sea inequívocamente progresista. Desde la oposición, Feijóo reclamaba un jurista de prestigio, con más de veinte años de experiencia y avalado por el CGPJ.

Pujol seguirá el juicio del clan por videoconferencia

De momento, Jordi Pujol asistirá a distancia al juicio que analiza el presunto enriquecimiento ilícito de su familia. Seguirá las sesiones por videoconferencia desde su casa mientras el tribunal decide más adelante si está en condiciones de declarar. En principio, tendría que hacerlo al final del juicio, en abril o mayo.

Ayer, al preguntarle cómo se encontraba, el expresidente admitió que "muy en forma no estaba", pero que se ponía a disposición del tribunal. La Audiencia Nacional ha decidido no exonerarle, pese a que el informe médico apuntaba que no está en condiciones físicas ni cognitivas de defenderse por sí mismo.

Los herederos políticos de Pujol —Junts— sí han protestado abiertamente. Su portavoz, Josep Rius, calificó la decisión de "intolerable".

EEUU, la UE y Ucrania aceleran el nuevo plan de paz

Hoy se reúne por videoconferencia la llamada Coalición de Voluntarios, los países europeos dispuestos a garantizar apoyo militar y económico a Ucrania si Trump decide retirarse del tablero. Paradójicamente, es Washington quien más presiona en los últimos días para lograr al menos un alto el fuego, mientras la UE —como ocurrió con Gaza— queda en un papel secundario.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, insiste en que las decisiones que afectan a la UE requieren la implicación directa de la Unión: desde la ampliación hasta las sanciones a Rusia o el uso de los activos bloqueados. Aun así, si Zelenski lleva un acuerdo cerrado, resulta improbable que los Veintisiete lo rechacen.

Por ahora no se conocen los detalles de la segunda versión del plan de paz, que los líderes europeos examinarán hoy. Se sabe que Trump y Zelenski están depurando los puntos clave y reservan para una reunión privada los asuntos más sensibles: entre ellos, la posible renuncia territorial de Ucrania o la aceptación de que el país no ingrese en la OTAN.