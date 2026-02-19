Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El jefe de la policía denunciado por agresión sexual contradice a Marlaska"

La denuncia por presunta agresión sexual contra el hasta ahora DAO José Ángel González ha abierto una crisis en la cúpula policial y ha generado cruce de versiones con el Ministerio del Interior. Mientras tanto, Gabriel Rufián plantea una estrategia unitaria de la izquierda para frenar a Vox y nuevas informaciones del caso Koldo apuntan a gestiones de Ábalos en favor de personas afines, así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Denuncia contra el DAO de la policía José Ángel González ha sido denunciado por presunta agresión sexual a una subordinada. De manera interina, el puesto ha sido asumido por Gemma Barroso, comisaria principal. Los 111 comisarios que aspiren al cargo disponen de una semana para presentar su candidatura. Posteriormente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidirá el nombramiento del nuevo DAO previa propuesta del director general de la Policía. El titular de Interior explicó en el Congreso que no tuvo conocimiento de la denuncia hasta el martes. Según Marlaska, tras leer la querella solicitó al jefe policial denunciado que renunciara para preservar el buen nombre de la Policía. Sin embargo, el propio DAO declaró al equipo de Sonsoles Ónega que fue él quien presentó su renuncia voluntaria nada más conocer la querella, sin que nadie se lo pidiera.El principal asesor del DAO, Óscar San Juan —quien, según la víctima, habría ejercido presiones ofreciendo cargos para evitar la denuncia— ha sido apartado mientras se investigan los hechos. Durante su viaje a India, Pedro Sánchez reiteró que las agresiones sexuales constituyen un problema estructural y subrayó la importancia de la reacción institucional ante estos casos. Respaldó la actuación de Marlaska, afirmando que el ministro ha actuado con contundencia y empatía.

Propuesta política de Rufián Gabriel Rufián propuso que las catorce formaciones situadas a la izquierda del espectro político formen un frente común, de modo que en cada provincia se presente únicamente el partido con mayores opciones de obtener escaño. Reconoció que la iniciativa supone ir contra los aparatos de los partidos y criticó que Esquerre se presente en la Comunidad Valenciana, argumentando que ello resta votos a Compromís. Según Rufián, la división de la izquierda beneficia a Vox. Defendió una estrategia provincial para frenar a la formación de Santiago Abascal y advirtió de posibles ilegalizaciones, encarcelamientos y sufrimiento social si no se logra frenar su avance. También criticó, sin citarlos directamente, a dirigentes como Patxi López o Yolanda Díaz por considerar el burka como expresión de libertad religiosa. Calificó esa postura como una “salvajada”, diferenciándola del uso del hábito por parte de una monja, intervención que recibió aplausos. En el mismo acto participó Emilio Delgado, quien señaló que a la izquierda le cuesta admitir problemas de seguridad y confirmó que en algunos barrios existen dificultades relacionadas con la inmigración.