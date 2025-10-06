Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Israel y Hamás comienzan a negociar"

La actualidad internacional y nacional viene marcada hoy por los avances en la negociación entre Israel y Hamás en Egipto, la evolución del caso judicial que afecta a Begoña Gómez, y el luto oficial en Extremadura por la muerte de Guillermo Fernández Vara, expresidente autonómico y figura clave del PSOE.

Negociaciones clave en Egipto

El primer punto de atención es Egipto. En Sharm el-Sheikh se encuentra desde ayer el negociador jefe de Hamás, y hoy mismo llegará el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, considerado la mano derecha de Benjamín Netanyahu. Ante los mediadores de Estados Unidos, Catar y la propia Egipto, deben concretarse los detalles y el calendario para poner en marcha la primera fase del acuerdo.

Si el plan de retirada parcial del ejército israelí es aceptado por Hamás, el siguiente paso sería la liberación de los 48 rehenes que permanecen en su poder, veinte de ellos con vida. Se han dado dos días de plazo, después de que Donald Trump amenazara nuevamente con aniquilar al grupo si no acepta el acuerdo.

El fin de semana estuvo marcado por manifestaciones masivas en todo el mundo en apoyo a Gaza. La más numerosa fue la de Roma, con más de 300.000 personas según la policía.

Caso Begoña Gómez: decisión clave del juez

Si Begoña Gómez no compareció hace diez días, tampoco se espera que esta tarde se persone en el juzgado de Juan Carlos Peinado. El juez comunicará a su abogado la intención de que sea un jurado popular quien la juzgue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Al igual que en la sesión del día 27, tampoco se espera la asistencia de Cristina Álvarez, y queda la incógnita de qué decisión tomará Juan José Barrabés. También está por ver si las acusaciones particulares solicitarán al juez la imputación de Pedro Sánchez, a raíz del auto en el que se destaca que su relación matrimonial habría sido determinante en la posible comisión del delito.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid, que aún debe pronunciarse sobre la apertura de juicio.

Extremadura despide a Guillermo Fernández Vara

Hoy se celebra el primero de los tres días de luto oficial declarados en Extremadura por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, quien fue presidente autonómico durante doce años y ejercía actualmente como vicepresidente segundo del Senado. Este lunes hubiera cumplido 67 años.

A las once de la mañana se oficiará una misa funeral en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, su localidad natal. Entre los asistentes estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Un ejemplo de diálogo", ha declarado Sánchez, recordando que recuperó a Vara para la política tras anunciar su retirada al no poder formar gobierno, pese a haber ganado las elecciones autonómicas. Su sucesora, María Guardiola, ha elogiado el consenso y la capacidad de diálogo que generó entre compañeros y adversarios políticos.