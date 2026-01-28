Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La historia de una derrota parlamentaria que se veía venir"

La regularización de inmigrantes, el naufragio del decreto ómnibus en el que el Gobierno metió las pensiones.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Naufragio del decreto totum revolutum

La historia se repite. El gobierno naufraga en su intento de ver convalidado en el Congreso el decreto totum revolutum en el que metió las pensiones porque no hay Presupuestos nuevos y Junts se lo tumba por no atender a su exigencia de votar cada medida por separado.

La ministra portavoz considera histórica la regularización de inmigrantes aprobada sin el Parlamento pero no alcanza a explicar por qué, si es tan urgente, no se hizo en siete años y medio.

El enfado del ministro Puente

El ministro Puente encaja mal que el presidente de la comisión que investiga Adamuz disienta de su versión sobre qué significa renovación completa de una vía.

Lamenta que haga declaraciones sobre la causa del accidente obligándole, dice, a entrar en un debate y aun no estando obligado, va y entra. El gobierno aprueba indemnizaciones para los afectados y la vicepresidenta estará en Huelva mañana en el funeral con los Reyes.

Vacunas a bebés con un producto caducado

Y el servicio vasco de salud tendrá que explicar por qué no detectó que estaba vacunando a bebés con un producto caducado. Admite que doscientos menores recibieron la vacuna pasada de fecha, aclara que no supone riesgo para la salud, aunque sí desprotección, pero no ha informado de qué falló para que algo así sucediera.