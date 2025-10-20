Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Francia busca a los cuatro ladrones que asaltaron el Louvre"

La jornada informativa de hoy gira en torno al robo de película en el Museo del Louvre, la frágil tregua en Oriente Próximo y el inicio del último juicio de la Gürtel con las confesiones de los principales acusados.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Robo de película en el Museo del Louvre

Lo primero es lo del Louvre. Está por ver si hoy podrá reabrir sus puertas después del espectacular robo que obligó a cerrarlo ayer nada más producirse. El alcalde del centro de París, Ariel Weil, ha dicho que parece “un robo de película de Arsène Lupin”. Y tiene razón: cuesta imaginar que robar en el Louvre sea tan fácil.

La policía francesa sigue buscando a las cuatro personas encapuchadas que entraron en la Galería Apolo a las nueve y media del domingo, justo a la hora de apertura del museo más visitado del mundo. Dos de ellos, vestidos de obreros con chalecos amarillos, estacionaron una furgoneta con elevador bajo una ventana, rompieron el cristal con una radial y accedieron al interior para romper las vitrinas y llevarse el botín. En total, siete minutos de operación, cuatro de ellos dentro de la galería.

Según la fiscal de París, Laure Beccuau, los ladrones amenazaron a los guardias y las alarmas funcionaron, aunque aún no se sabe si fueron oídas en la central. En una vitrina estaban las joyas de Napoleón y en otra las de los soberanos franceses. En su huida dejaron caer una de las ocho piezas robadas, y no llegaron a intentar robar el diamante Regente, de más de 140 quilates y valorado en más de 50 millones de euros.

Frágil alto el fuego en Oriente Próximo

Todo es frágil en Oriente Próximo, pero por ahora no se rompe del todo el alto el fuego. Ayer, Netanyahu ordenó responder a una supuesta violación de la tregua bombardeando Gaza “con fuerza”, después de que un ataque palestino —que Hamás niega— matase a dos soldados israelíes. Veintidós personas han muerto en la represalia de Israel contra los túneles de los terroristas.

Terminada la operación, el alto el fuego continúa, aunque con la duda de si Israel permitirá la entrada masiva de ayuda humanitaria por el paso de Rafah o seguirá haciéndolo a cuentagotas mientras Hamás no entregue los cuerpos de los dieciséis rehenes que dice necesitar tiempo para recuperar.

Feijóo y el último juicio de la Gürtel

En casa, hoy arranca el último juicio del caso Gürtel, de nuevo con Francisco Correa y Pablo Crespo sentados en el banquillo. Ambos han confesado tras un acuerdo con la Fiscalía. Han pasado ya diecisiete años desde la denuncia inicial del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas. En 2007, Feijóo ni siquiera era presidente de la Xunta. Una fecha que sirve de recordatorio para quienes piden rapidez en el caso Ábalos/Cerdán/Koldo.

El líder del PP ha aprovechado la ocasión para criticar el plan del Ministerio de Seguridad Social que prevé una subida de cuotas para los autónomos. Un plan que rechazan la oposición, parte de los socios del Gobierno e incluso Sumar. Feijóo ha presentado la alternativa del PP: menos burocracia y que los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 80.000 euros dejen de pagar el IVA.